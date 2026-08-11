Potrivit serviciului de presă al uzinei, citat de agenția TASS, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile ruse nu au oferit detalii despre cauzele izbucnirii flăcărilor.

Armata ucraineană a confirmat ulterior atacuri asupra unei alte rafinării de petrol din regiunea Orenburg, la capătul sudic al Munților Ural din Rusia, precum și asupra instalației din regiunea Voronej, potrivit Kyiv Independent.

Imagini cu incendiul au fost distribuite rapid pe canalele ucrainene de Telegram care monitorizează războiul, fără ca momentan să fie clar dacă a fost vorba despre un accident tehnic, o lovitură a Ucrainei sau un act de sabotaj. Regiunea Khabarovsk este departe de a fi accesată de orice rachete sau drone ucrainene cunoscute.

Producția de petrol a Rusiei este grav afectată

Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimii doi ani, forțând suspendări operaționale și agravând o penurie de combustibil la nivel național.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, iar acest lucru i-ar putea afecta capacitatea de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Profitul gigantului Rosneft s-a prăbușit

Gigantul petrolier rus Rosneft a raportat o scădere dramatică a profitului net cu 73% pentru anul trecut, ajungând la doar 293 de miliarde de ruble (3,6 miliarde de dolari), relatează The Kyiv Independent. Într-un comunicat emis pe 31 martie, directorul general al companiei, Igor Sechin, a descris anul 2025 drept epicentrul unei „furtuni perfecte” pentru industria petrolieră rusă, care a trebuit să navigheze printre condiții macroeconomice și de piață complet nefavorabile.

Ucraina a mai lovit la 6.000 de km în Rusia

La mijlocul lunii septemebrie 2025, trupele ucrainene au lovit la circa 6.000 de km în interiorul Rusiei atacând perimetrul unei facilități militare din regiunea Primorski Krai, ținta fiind Batalionul 47 de Asalt Aerian al Brigăzii 155 Pușcași Marini de Gardă, acuzat de Kiev de crime de război, potrivit Kyiv Independent. În mai, același an, trupele ucrainene au atac lângă Vladivostok, vizând același batalion.

‼️‼️🇺🇦🇷🇺 BREAKING - The Main Intelligence Directorate of Ukraines Ministry of Defense carried out a special operation at a Russian military deployment site in Vladivostok.



According to Ukrainian media, the operation took place in the village of Shchitova, Primorsky Krai,… pic.twitter.com/NwTOkxQdJJ — Visioner (@visionergeo) September 16, 2025

Cele mai adânci lovituri efectuate de Ucraina pe teritoriul Rusiei au atins distanțe impresionante

Dacă se va confirma că în spatele incidentului se află Ucraina, atacul ar reprezenta cea mai adâncă lovitură executată vreodată de Kiev pe teritoriul rus.

Totuși, un astfel de scenariu rămâne puțin probabil, având în vedere distanța colosală de peste 6.000 de kilometri până la obiectiv.

Lovituri spectaculoase reușite de trupele ucrainene:

Peste 2.400 km: În regiunea Tiumen (Siberia de Vest), unde dronele ucrainene au lovit rafinării de petrol și complexe petrochimice.

Peste 1.800 km: Atacul asupra stației radar cu rază ultra-lungă „Voronej-M” de la Orsk (regiunea Orenburg, aproape de granița cu Kazahstan).

1.200 – 1.300 km: Loviturile constante asupra obiectivelor industriale majore din Republica Tatarstan (cum ar fi rafinăria TANECO din Nijnekamsk sau fabrica de drone din Ielabuga).

Pe 16 iunie, cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnia, la o distanță de doar 15 kilometri de Kremlin, la aproximativ 450 de km de granița cu Ucraina, a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene

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