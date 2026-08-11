Potrivit serviciului de presă al uzinei, citat de agenția TASS, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile ruse nu au oferit detalii despre cauzele izbucnirii flăcărilor.

Armata ucraineană a confirmat ulterior atacuri asupra unei alte rafinării de petrol din regiunea Orenburg, la capătul sudic al Munților Ural din Rusia, precum și asupra instalației din regiunea Voronej, potrivit Kyiv Independent.

Imagini cu incendiul au fost distribuite rapid pe canalele ucrainene de Telegram care monitorizează războiul, fără ca momentan să fie clar dacă a fost vorba despre un accident tehnic, o lovitură a Ucrainei sau un act de sabotaj. Regiunea Khabarovsk este departe de a fi accesată de orice rachete sau drone ucrainene cunoscute.

Producția de petrol a Rusiei este grav afectată

Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimii doi ani, forțând suspendări operaționale și agravând o penurie de combustibil la nivel național.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, iar acest lucru i-ar putea afecta capacitatea de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Profitul gigantului Rosneft s-a prăbușit

Gigantul petrolier rus Rosneft a raportat o scădere dramatică a profitului net cu 73% pentru anul trecut, ajungând la doar 293 de miliarde de ruble (3,6 miliarde de dolari), relatează The Kyiv Independent. Într-un comunicat emis pe 31 martie, directorul general al companiei, Igor Sechin, a descris anul 2025 drept epicentrul unei „furtuni perfecte” pentru industria petrolieră rusă, care a trebuit să navigheze printre condiții macroeconomice și de piață complet nefavorabile.

Ucraina a mai lovit la 6.000 de km în Rusia

La mijlocul lunii septemebrie 2025, trupele ucrainene au lovit la circa 6.000 de km în interiorul Rusiei atacând perimetrul unei facilități militare din regiunea Primorski Krai, ținta fiind Batalionul 47 de Asalt Aerian al Brigăzii 155 Pușcași Marini de Gardă, acuzat de Kiev de crime de război, potrivit Kyiv Independent. În mai, același an, trupele ucrainene au atac lângă Vladivostok, vizând același batalion.

Cele mai adânci lovituri efectuate de Ucraina pe teritoriul Rusiei au atins distanțe impresionante

Dacă se va confirma că în spatele incidentului se află Ucraina, atacul ar reprezenta cea mai adâncă lovitură executată vreodată de Kiev pe teritoriul rus.

Totuși, un astfel de scenariu rămâne puțin probabil, având în vedere distanța colosală de peste 6.000 de kilometri până la obiectiv.

Lovituri spectaculoase reușite de trupele ucrainene:

  • Peste 2.400 km: În regiunea Tiumen (Siberia de Vest), unde dronele ucrainene au lovit rafinării de petrol și complexe petrochimice.
  • Peste 1.800 km: Atacul asupra stației radar cu rază ultra-lungă „Voronej-M” de la Orsk (regiunea Orenburg, aproape de granița cu Kazahstan).
  • 1.200 – 1.300 km: Loviturile constante asupra obiectivelor industriale majore din Republica Tatarstan (cum ar fi rafinăria TANECO din Nijnekamsk sau fabrica de drone din Ielabuga).
  • Pe 16 iunie, cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnia, la o distanță de doar 15 kilometri de Kremlin, la aproximativ 450 de km de granița cu Ucraina, a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Unica.ro
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.RO
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
Adevarul.ro
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
Meme Stoica nu e de acord cu Gigi Mustață și Peluza Nord: „Ori nu e atitudine, ori e!” Ce spune despre Baciu. Exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica nu e de acord cu Gigi Mustață și Peluza Nord: „Ori nu e atitudine, ori e!” Ce spune despre Baciu. Exclusiv
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Financiarul.ro
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum şi-a triplat salariul un tânăr care a nu a vrut să facă o facultate. Meseria lui se caută în disperare
ObservatorNews.ro
Cum şi-a triplat salariul un tânăr care a nu a vrut să facă o facultate. Meseria lui se caută în disperare
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
GSP.ro
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax.ro
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Redactia.ro
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”
KanalD.ro
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”

Politic

Parteneri
LIVE / Calificarea în finală, aproape de start! David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. Cine transmite evenimentul la TV
Fanatik.ro
LIVE / Calificarea în finală, aproape de start! David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. Cine transmite evenimentul la TV
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online