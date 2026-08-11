„Scene greu de privit, surprinse în imagini”

Pe grupul de Facebook „Popeşti Leordeni Connect” a apărut, luni, un videoclip cu o mașină în spatele căreia se aflau mai mulți copii, însoţiţi de o femeie, dintre care unii erau în portbagajul autoturismului.

„Imagini şocante! Copii transportaţi în portbagajul unei maşini! Scene greu de privit surprinse în imagini: mai mulţi copii apar înghesuiţi în portbagajul unei maşini. Ce părere aveţi despre aceste imagini? Voi ce aţi fi făcut dacă vedeaţi aşa ceva pe stradă? Distribuie pentru ca imaginile să ajungă la cât mai mulţi oameni”, este textul mesajului postat, care însoţeşte materialul video, pe Facebook.

Persoana adultă ar fi directoarea unui afterschool din Popeşti Leordeni, conform Adevărul. Atunci când a fost contactată de publicaţia citată, reprezentanta unităţii despre care se presupune că avea în grijă copiii respectivi în acel moment a încercat să explice imaginile.

Care a fost explicația directoarei afterschool-ului

„Afterschool-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetiţe şi ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Părinţii cunosc situaţia, iar copiii au dorit să încerce şi mersul în portbagaj. Menţionez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel şi părinţii. Eu eram cu ei, nu ţipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna cred că are ceva personal”, se arată în mesajul transmis publicaţiei Adevărul.

„Vă rog să nu amestecaţi afterschool-ul cu o întâlnire separată, despre care părinţii aveau cunoştinţă. Afterschool-ul nu mai funcţionează de o lună”, este mesajul transmis ulterior.

Poliţiştii din oraşul Popeşti-Leordeni fac verificări

În acest context, marţi după-amiază, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a informat că, în urma apariţiei în spaţiul public a materialului video publicat pe o reţea de socializare, poliţiştii din oraşul Popeşti-Leordeni fac verificări pentru „stabilirea situaţiei de fapt şi clarificarea, cu exactitate, a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul”.

„Persoana în cauză a fost identificată şi audiată, urmând ca, în funcţie de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale în consecinţă”, mai precizează sursa citată.



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