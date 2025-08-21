„Nu sunt niște reguli foarte speciale sau secrete. Noi avem o admirație unul pentru celălalt, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, mă refer la principiile în care credem, valorile noastre. Iar asta te ține cumva legat mai puternic. Pe lângă asta, vorbim mult, comunicăm în fiecare zi despre multe – de la lucrurile simple, până la chestii mai importante”, a declarat Mihai Călin pentru Cancan.

De asemenea, Mihai Călin a povestit cum au fost cei 22 de ani petrecuți alături de Silvia și care au fost încercările de care au avut parte.

„Viața te schimbă, te transformă, te maturizezi, se-adună anii, relația se transformă la rândul ei, bineînțeles. Au fost provocări și momente dificile, mai ales în perioada de pandemie, când toată lumea cred că a trecut prin clipe grele, de izolare.

Atunci fiul nostru tocmai începea liceul, Evaluarea Națională a dat-o în pandemie, apoi a început liceul online. Cred că toți am simțit acea perioadă ca fiind foarte dificilă, datorită anormalității situației. A trebuit să ne adaptăm cumva. Se adunau tensiuni uneori, doar că noi fiind artiști, am găsit resurse să ne mai jucăm, să privim lucrurile și mai cu haz.

Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură, iar cotidianul poate fi atât de apăsător prin banalitatea lui, încât să te tocească cumva și să ajungi să privești lucrurile doar în nuanțe de gri, să nu găsești bucurii. Poți găsi ceva bun în orice, trebuie doar să știi cum să privești”, a mai spus Mihai Călin pentru sursa citată.