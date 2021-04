Actrița în vârstă de 48 de ani și-a cunoscut soțul, pe Damian, în 2008. Ea avea 35 de ani pe atunci, iar el doar 24. Bărbatul nu a stat prea mult pe gânduri, la doar o săptămână de când s-au cunoscut el a convins-o să devină soț și soție. Tania Popa a povestit cu lux de amănunte evenimentul neașteptat din viața ei de acum 13 ani în platoul „Chefi la cuțite”. Ea le-a spus celebrilor jurați cât de împlinită e acum, dar a făcut și un anunț: în glumă a declarat că dacă nu primește cuțit de la ei, mariajul său e în pericol. „Eu vreau să rămân cu el, dar decideți voi”.

„E nenorocire pentru bărbatul meu. Dacă nu e de bine, divorțează de mine. Avem 13 ani împreună, deci ar cam fi momentul, dacă e să nu iau cuțitul. Eu vreau să rămân cu el, dar acum decideți voi.

La noi se spune că „Dumnezeu iubește treimea”, este al treilea soț al meu. Bărbati-miu este cu 11 ani mai mic decât mine. Am jurat că nu mă voi căsători niciodată cu un basarabean, și al treilea, care e și bun, este basarabean. Ne-am căsătorit după o săptămână de când ne-am cunoscut, nu m-a cerut de soție. M-a întrebat: „Ce faci luni?”, i-am zis că sunt liberă. „Ne vedem la starea civilă”. Nu am spus nimănui. Am spus „Da” fără să mă gândesc o secundă, nu știu de ce. Noi locuiam fiecare la el acasă. După două luni am rămas însărcinată și atunci am decis să spunem tuturor că suntem căsătoriți și că o să aibă un nepoțel”, a dezvăluit aceasta la Antena 1 .

Tania Popa nu a mai urcat pe scenă din martie 2020

Din cauza situației generate de pandemia de coronavirus, actrița nu a mai jucat o piesă de teatru pe scenă de luni de zile.

„Aveam 17 ani când am venit în România. Sunt din Republica Moldova. Eu în capul meu mă gândeam că voi pleca în străinătate să învăț, pentru că România era pentru noi o țară străină. Aici am vrut să vin și să îmi continui cariera mea de actriță. Eu mereu mi-am dorit și am vrut, dar acum nu îmi mai permite vârsta, să fiu designer, am și un atelier.

La 21 de ani eram deja angajată a treia oară. Cred că am peste 50 de roluri în teatru și vreo 30 în film”, a mai adăugat Tania Popa în aceeași emisiune.

