Anamaria Ferentz s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, iar în ediția de astăzi a Știrilor Antena Stars, vedeta a vorbit despre viața de acolo! Artista are numai cuvinte de laudă la adresa logodnicului ei.

„Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc, din toate punctele de vedere. Are un suflet foarte mare, este foarte generos, și nu mă refer doar la partea financiară, ajută în jur cât de poate de mult, dar și prin afacerea pe care o are ajută foarte mulți oameni și se gândește, nu la profitul lui, ci la cât de mult poate să ajute. (…) M-am adaptat bine pentru că mi-au plăcut copiii dintotdeauna”, a declarat Anamaria Ferentz, la Știrile Antena Stars.

Vedeta are grijă de cei șapte copiii ai afaceristului. „Eu am știut că o să am… nu 7, am crezut că vreo 3, dar așa a ieșit și mă bucur, pentru că majoritatea sunt băieți, e mai ușor să te înțelegi cu băieții. Fără mine sunt terminați. Din păcate, fără mine nu a fost Paște acolo, nu au făcut nimic de Paște”, a declarat vedeta.

În jurmă cu doi ani, Anamaria Ferentz a fost cerută în căsătorie și urmează ca aceștia să facă pasul cel mare.

„Nu anul acesta, pentru că nu este gata. Noi am început cu un proiect, afară este totul în construcție. Lucrăm la asta și acum vrem să facem și o capelă, asta e dorința lui, e mai religios”, a declarat Anamaria Ferentz.

