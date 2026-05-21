Rijeka, cel mai mare port din Croația și centru administrativ al județului Primorje-Gorski Kotar, are o istorie bogată și un spirit urban vibrant. Însă ceea ce o face cu adevărat specială este șansa rară de a schia dimineața și de a face baie în mare după-amiază.

Platak: Schi cu priveliște spre mare

La doar câțiva kilometri de oraș se află stațiunea montană Platak, situată pe versanții muntelui Radeševo, între 1.100 și 1.360 de metri altitudine. De aici, în zilele senine, se deschide o panoramă spectaculoasă asupra Golfului Kvarner, dar și asupra insulelor Krk, Cres și Lošinj.

Cu aproximativ 10 kilometri de pârtii de schi, telescaune și facilități pentru începători, Platak este o destinație ideală pentru pasionații sporturilor de iarnă. Pe lângă schiul clasic, aici poți încerca săniușul, snowboarding-ul sau chiar schiul pe timp de noapte, o activitate tot mai populară. Potrivit Blic, zăpada pe Platak poate rezista până în primăvară.

O oază verde deasupra mării

După topirea zăpezii, Platak devine un „refugiu perfect de vară”. Turiștii pot alege drumeții, ciclism montan sau o plimbare panoramică cu telescaunul. Pentru cei dornici de aventură, sunt disponibile trasee de zipline și tubing.

Cabanele montane oferă preparate tradiționale specifice regiunii Gorski Kotar, iar pentru iubitorii de grătare există spații amenajate în mijlocul naturii.

Plajele Rijeka: De la adrenalină la liniște

De-a lungul Rivierei Rijeka se găsesc plaje pentru toate gusturile, de la cele urbane, bine amenajate, până la golfuri ascunse. La vest, plaja Preluk atrage surferii datorită vântului și valurilor ideale, în timp ce zona Kantrida oferă plaje populare precum Ploče și Vila Nora. La est, cartierul Pećine este cunoscut pentru plajele mici și izolate, precum Sablićevo și Glavanovo.

Rijeka nu este o destinație turistică tipică. Este un mix captivant de industrie, istorie și natură. Această combinație unică îi permite să ofere o experiență rară: să schiezi dimineața pe munte și să înoți în mare după-amiaza.

Într-o lume în care majoritatea destinațiilor excelează fie la capitolul mare, fie la munte, Rijeka le îmbină pe ambele într-un mod cu adevărat remarcabil.