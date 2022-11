„Dacă m-ai fi întrebat pe la începutul anului, când a fost cu războiul și era totul așa la cald și proaspăt, aș fi spus că îți asumi un mare risc să aduci un copil acum, pentru că totul este atât de imprevizibil, nu știm cum vor evolua lucrurile, doar Dumnezeu știe.

Adi își mai dorește foarte mult un copil, copiii își mai doresc și ei foarte mult un frățior sau o surioară, eu nu sunt atât de pregătită din punctul de vedere al sănătății, dar nu spun niciodată «nu» din principiu. Am avut problemele acelea de sănătate și doctorul mi-a spus că nu mai e cazul și nu eram într-o formă foarte bună”, a mărturisit pentru playtech.ro soția lui Adrian Sînă, care a mers la mulți specialist pentru a o ajuta cu probleme ei de anemie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Anca Serea spune că a găsit remediul, a făcut acupunctură. „Acum lucrurile au revenit la normal, îmi țin sub control anemia, sunt mai bine. Dar să știi că nu medical am scăpat, ci în urma unor ședințe de acupunctură. Nu medicina clasică m-a ajutat, din păcate, dar da, sunt mai bine. Am început să dorm corect, să mănânc mai bine.

Recomandări EXCLUSIV. Șef de pompieri declarat inapt la testul psihologic, dar menținut în funcție. Subalternii spun că îi terorizează, iar IGSU – că n-are ce să facă

Ședințele de acupunctură mi le-a făcut un medic specialist căruia îi mulțumesc din suflet. Este un doctor care a profesat medicina clasică, dar care în urma unei probleme de sănătate a mers în China și a învățat acolo care e procesul. Da, am mers cam 3 luni la ședințele de acupunctură și practic viața mea s-a schimbat în bine”, a declarat mai Anca Serea pentru playtech.ro.

Anca Serea e mama a șase copii. Vedeta are un băiat și o fată din relația cu Filip Poplingher, fostul ei partener care a murit, și alți patru din căsnicia cu Adi Sînă.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Nepotul lui Gigi Becali rupe tăcerea, dezvăluire neașteptată. Ce a „dat din casă” Lucian. „Urmează să-l dea afară!”

Playtech.ro Toni Iuruc a RĂBUFNIT! A spus ADEVĂRUL despre Simona si DOPAJ, sunt cuvinte dure. Nu a mai rezistat

Viva.ro Cristina Bălan a făcut un avort înainte să nască gemenii cu sindrom Down: "Exista riscul..."

Observatornews.ro Bianca, o fată de 15 ani din Focșani, a murit în brațele mamei după ce a primit 3 diagnostice în 4 zile: "Toată noaptea am stat lângă ea"

Știrileprotv.ro Mesajul lui Toni Iuruc după ce Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj: „Este singura care poate să răspundă! Nu ne jucăm”

FANATIK.RO Sfatul zilei de sâmbătă, 5 noiembrie 2022. Berbecul trebuie să-și exprime punctul de vedere

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2022. Capricornii pot primi sfaturi de mare preț de la persoane din anturajul apropiat și să nu le aprecieze