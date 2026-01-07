De 25 de ani, Andreea Esca și Alexandre Eram demonstrează că o relație solidă poate rezista chiar și sub lumina reflectoarelor. Într-un spațiu public în care despărțirile vedetelor sunt la ordinea zilei, iar programul încărcat pare să lase puțin loc vieții personale, prezentatoarea Știrilor PRO TV vorbește sincer despre ingredientele care au ținut căsnicia lor unită timp de un sfert de veac.

Andreea Esca recunoaște că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Dincolo de iubire, relația cu Alexandre Eram s-a construit pe sprijin reciproc, răbdare și o formă de toleranță care a crescut odată cu trecerea anilor. Vedeta spune că unul dintre secretele longevității cuplului lor este faptul că nu știu să rămână supărați prea mult timp unul pe celălalt. Conflictele există, ca în orice relație, însă nu sunt lăsate să se transforme în distanță emoțională.

„Un sfert de veac. (zâmbește) Funcționăm în felul nostru, cum fiecare familie funcționează în felul ei. Nu sunt rețete de dat și nici lecții de predat. Noi ne susținem și ne admirăm reciproc pentru diverse lucruri, mai presus de dragostea care ne-a adus împreună. Avem multe pasiuni comune și dezbatem diverse subiecte la infinit. Și bănuiesc că a folosit și faptul că nu putem sta supărați și că suntem toleranți unul cu celălalt”, a declarat Andreea Esca pentru viva.ro.

Alexandre Eram a fost, de-a lungul timpului, un sprijin constant pentru Andreea Esca

Într-o viață profesională extrem de solicitantă, în care fiecare zi începe cu responsabilități uriașe, stabilitatea de acasă a fost mereu o prioritate pentru amândoi. Alexandre Eram a fost, de-a lungul timpului, un sprijin constant, iar prezentatoarea spune că a simțit mereu că face parte dintr-o echipă.

De asemenea, jurnalista consideră că respectarea spațiului personal și acceptarea diferențelor au fost esențiale. Nu au încercat să se schimbe unul pe celălalt, ci au învățat să crească împreună, adaptându-se etapelor vieții. Apariția copiilor, Alexia și Aris, a consolidat și mai mult legătura dintre ei, aducând un nou sens și o responsabilitate comună care i-a apropiat.

La 25 de ani de relație, Andreea Esca și Alexandre Eram nu vorbesc despre perfecțiune, ci despre echilibru. O combinație de iubire, prietenie, susținere și capacitatea de a trece peste orgolii. Un exemplu rar de stabilitate într-o lume grăbită, care demonstrează că relațiile durabile se construiesc zilnic, cu răbdare și asumare.

