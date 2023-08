„În fiecare zi, pe cuvântul meu, poate să sune siropos și pompos, dar eu descopăr în fiecare zi câte ceva și mă uimește. De altfel, sper că și ea descoperă lucruri la mine. Cred că asta ne ține în viață. La un moment dat, mai ales în 10 ani, intervine monotonia, știu cam totul despre tine. Avem și noi momentele noastre de plictiseală, fiecare în camera lui și de multe ori ne dăm mesaje.

Cred că suntem un cuplu normal, cum ar trebui să fie orice cuplu, care poate să conviețuiască în condițiile astea. Noi suntem foarte naturali, cum suntem acasă, suntem și în fața publicului. Avem oameni care ne plac, pentru că simt că nu jucăm teatru. Nu cred că avem o rețetă, suntem ambii autoironici, s-a și nimerit, fiecare om e diferit”, a spus comediantul pentru Impact.ro.

Ca în orice cuplu, și între Eliza și Cosmin Natanticu apar, uneori, diferite discuții contradictorii.

„Contează acceptarea, orgoliul lăsat. Orgoliul omoară. La noi, orgoliul nu a murit de tot. Există orgolii și tot felul de discuții. Există și gelozii, de exemplu e geloasă și când vorbesc mai mult la telefon cu finul Emi, decât cu ea. Există, normal. Gelozia, dar nu dusă la extrem, cred că ține relația vie”, a mai spus Cosmin Natanticu pentru sursa citată.

Au început proiectele pentru Cosmin Natanticu

„S-a închis aeroportul, gata! Încep filmările de pe 31 iulie și le termin, cu mici pauze, datorită sărbătorilor care vor urma, dar în principiu, termin în iulie 2024. Așadar, vom pleca în vacanțe abia în luna iulie 2024. Vacanțe planificate, mai complicat, poate doar în micile vacanțe pe care le voi avea.

Crede-mă, din ianuaie până acum am tot fost plecați. În ianuarie am fost în Caraibe, apoi în Praga când am sărbătorit ziua noastră, am fost la Monaco, eu am mai fost plecat cu Emi la petrecerea de burlaci, Eliza a fost cu fina în Iordania și am mai plecat eu cu Eliza în Bulgaria. Cam atât!”, a mai spus actorul.

