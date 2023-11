„Problema a fost că în momentul în care Carlo a împlinit un an nu a mai vrut să doarmă singur și am zis noi să facem cu rândul. A ținut așa vreo 2 săptămâni, până când s-a îmbolnăvit copilul și a dormit doar mama cu el și pa la revedere, copilul are 4 ani, mama doarme cu copilul. Acum înțelegi care e problema în toată relația noastră?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De aia zic că lucrurile nu s-au așezat așa cum ar fi vrut Alin, că el își imagina că noi doi o să stăm liniștiți să dormim în patul nostru, să ne facem lucrurile noastre de cuplu și așa mai departe și copilul să doarmă liniștit în camera lui, lucru care nu se întâmplă și am încercat să fac trecerea de mai multe ori, dar se trezește noaptea și mă caută că sunt invizibilă pentru că vreo 2 nopți am încercat să nu mai dorm cu el în pat și negăsindu-mă s-a panicat foarte tare că sunt invizibilă și a avut niște trăiri foarte puternice.(…)

Recomandări Lupte în Marea Neagră și un oficial pro-rus asasinat. Care sunt ultimele informații de pe frontul din Ucraina

Ăsta e singurul minus din viața noastră, că eu și soțul meu nu dormim în același pat, dar nu este ceva peste care nu trecem și nu este ceva nemaivăzut, dar evident că lucrurile nu mai merg în același ritm.”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul podcast-ului Ilincăi Vandici, potrivit Wowbiz.

În cadrul interviului, Diana Dumitrescu a explicat și cum este ea ca mamă. „Eu am 2 fețe ca mamă, ori se întâmplă lucrurile cum vreau și sunt dictator, dar asta este un 15%, restul, face copilul ăsta ce vrea din mine, ce vrea el mama face, deci nu pot, adică mi l-am dorit atât de tare și îl iubesc atât de mult.”, a mai spus Diana Dumitrescu.