Dacă până acum și-a aniversat an de an fericita căsnicie în Bulgaria, la resortul unde a avut loc și cununia ei religioasă, de această dată Ela Crăciun a schimbat tiparul și a ales pentru prima data decorul idilic oferit de Sardinia, de care s-a bucurat din plin, de la bordul unei ambarcațiuni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

,,Este prima noastră experiență de genul acesta. Am văzut apele cristaline din Sardinia și este pentru prima oară în foarte mulți ani, când am ales o altă destinație decât locul nostru de suflet din Bulgaria, în care ne-am sărbătorit an de an căsnicia. A fost foarte drăguț, ne-a plăcut tuturor. Ne-am bucurat că nici măcar unul dintre noi nu a avut rău de mare, ba mai mult, chiar pot spune că am avut încontinuu poftă de mâncare cât timp eram pe barcă”, a declarat Ela Crăciun.

Cum menține o căsnicie fericită

Cheia unei căsnicii fericite este în opinia Elei Crăciun flexibilitatea partenerilor și acceptarea reciprocă. Cu o viață de familie mereu plină, în care preponderente sunt activitățile dedicate creșterii celor trei copii, Ela Crăciun subliniază mereu importanță momentelor petrecute în doi.

Recomandări Medicii de la secția ATI a Spitalului Pantelimon renunță la demisiile din gardă. Șefa secției acuză presa: „Suntem denigraţi”

Cu toate acestea, ea însăși recunoaște că își dorește să investească și mai mult timp în activitățile de cuplu, însă de cele mai multe ori vacanțele și le petrece în formulă completă, respectiv aproape mereu în compania copiilor.

,,Ca în fiecare an, ne bucurăm că suntem împreună. Suntem departe de a fi perfecți, însă am învățat să ne acceptăm unul pe celălalt așa cum suntem și o dată las eu, de mai multe ori cedeazã el. Soțul meu chiar este un bărbat înțelegător.

După pandemie, regretul meu a rămas acela că suntem restanți la capitolul vacanțe petrecute în doi, însă cu toate acestea, sufletul meu este mereu plin de bucurie când avem ocazia să călătorim împreună și să petrecem cu toții timp de calitate în vacanțe. „, a completat Ela Crăciun.

Urmărește-ne pe Google News