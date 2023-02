Feli Donose s-a confesat zilele trecute fanilor ei de pe Instagram. A recunoscut că a traversat o perioadă complicată, a trecut și printr-un „blocaj creativ”. „Am avut o perioadă extrem de grea. Perioadă care, atunci când am dat să fug… m-a aruncat exact în mijlocul inimii mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am un blocaj creativ atât de puternic”, a explicat artista.

„După o pauză totală din august, în ianuarie am scris prima piesă”

Și a continuat: „Îmi doream să scriu. Îmi doream să dau afară prin cântec sentimentele mele pentru că sunt reale. Pentru că știu că muzica scrisă din povești adevărate poate vindecă sufletul celui care o ascultă. Și ce împlinire mai mare pentru un artist decât asta? Să știi că muzică ta face cuiva bine… După o pauză totală din august, în ianuarie am scris prima piesă”. Astfel, cântăreața și-a anunțat revenirea în muzică după mai bine de șase luni de pauză.

Tot în mediul online, cântăreața a dat și câteva detalii despre piesa pe care a compus-o și urmează să o lanseze în luna martie. „Toate versiunile de Felicia dansează în viața mea de zi cu zi cu aceeași intensitate cu care dansau probabil și înainte să vin pe Pământ. Uneori mi se întâmplă să uit cât de puternică sunt. Apoi, din mândrie, am impresia că Felicia cea puternică ar trebui să fie un fel de Xena”, a explicat artista, care vorbește despre a se ierta pe sine.

„Începe dorința mea de iertare. De a ierta, de a mă ierta și de a fi blândă cu mine”

„Sufletul meu știe că eu nu am răutate și o aduce la suprafață imediat pe Felicia care știe că omul în străfunduri e unul bun. Și atunci începe dorința mea de iertare. De a ierta, de a mă ierta și de a fi blândă cu mine. Gânduri…(…) Totuși fel și fel de trăiri și experiențe ale vieții mele de până acum m-au făcut și mai mult să îmi doresc iertarea și iubirea asta de Sine despre care scriu toate cărțile pentru suflet.

Cred că, fără să îmi dau seama, am făcut ce mi s-a promis într-o ședință de terapie cu psihologa mea: Am trecut de primul minut parcurs pe drumul spre iubirea pentru mine. Multe ploi și ceva furtună probabil o să mai prind până la cel mai cald soare. Dar am făcut primul pas? Aș zice că da. ❤️ Vi-l cânt în martie. Vă pup din lumea mea! ?✨”, a încheiat artista.

S-a despărțit de tatăl fetiței sale

În decembrie s-a aflat că Feli Donose s-a despărțit de Cătălin, tatăl fetiței sale. Artista recunoștea atunci că nu mai formează un cuplu cu Cătălin, însă vor rămâne prieteni și vor avea grijă să nu-i lipsească nimic fiicei lor, Nora Luna. „Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete.

Așadar, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit. Pe mine și pe Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și, cel mai important, de rolul de părinți ai Norei Luna”, a scris artista într-un mesaj postat pe Instagram.

La un moment dat, Cătălin și Feli Donose aveau în plan să se căsătorească, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat înainte de a ajunge în fața altarului.

Relația lor a fost una foarte discretă, așa cum și-au dorit. La început, cei doi au avut o relație la distanță, pentru că fostul partener al cântăreței locuia în Germania. Ulterior, Cătălin a decis să se mute în România pentru a fi alături de iubita lui.

