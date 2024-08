Recent a lansat un nou EP, „Origini”, menit să poarte ascultătorii într-o călătorie muzicală din trecut până în prezent. Noile piese vor răsuna live pe scena de la Arenele Romane pe 28 septembrie, în cadrul concertului „Descântatele”.

„Lucrurile astea vin atunci când trebuie să vină. Nu cred în destin, dar cred real în context. Acum s-a găsit contextul, chiar dacă foarte multă lume mi-a spus să nu fac asta, pentru că există această percepție că s-a abuzat prea mult de folclor.

Contrar așteptărilor lor, am făcut ceva diferit. Descântecul este o formă de magie. O incantație folosită de femei pentru a scoate «ochiul rău», acel furt de energie. Tot timpul am fost fascinată de aceste teme. Noi ne-am dorit ca acest concert să fie ca un descântec. Pot să promit că toți cei care vor veni la concert se vor simți foarte bine pentru că este altceva”, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Cum și-a cunoscut iubitul

În cadrul interviului, Irina Rimes făcut declarații despre povestea de iubire cu producătorul muzical și DJ-ul David Goldcher pe care l-a cunoscut în Franța, la o sesiune de studio.

„Eu! (a făcut primul pas – n.red.) Normal că eu. Eu am fost o femeie-bărbat tot timpul, și în viața personală, și în casă, și în cariera mea. Nu că n-ar fi David destul de masculin. Doar că eu n-am nici răbdare și știu foarte clar ce-mi doresc. Sunt rare cazurile în care nu știu ce-mi doresc. Acolo, de obicei, e foarte mare haos. E rău. Dar, în general, cam știu. Știu ce trebuie să fac ca să obțin ceea ce-mi doresc și cu asta am cam zis totul despre mine”, a mărturisit Irina Rimes, pentru Unica.ro.

„El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună. El credea că doar vine în vizită și eu o să mă mut, încet-încet construindu-mi cariera în Franța. De fapt a fost invers. A făcut sacrificii destul de multe pentru relația asta”, a mai povestit solista.

Când se plictisesc, Irina și David intră în studio și fac muzică împreună. „Este cea mai minunată ocupație pe care o putem avea noi doi”, ne-a mai spus solista. Se mai întâmplă însă să aibă direcții creative diferite.

„Tot timpul. Ne certăm, eu plec din studio, el vine după mine, sau invers. E mai greu pentru cineva care are o conexiune emoțională să facă muzică. În sesiune, în general, trebuie să fii respectuos și trebuie să ai răbdare.

Or, când ești cu persoana cu care ești în fiecare zi, n-ai așa de multă răbdare și spui pe șleau lucrurile. Se cam strică niște lucruri. Iese cu scandal câteodată, dar important e că ies lucruri, chiar dacă e cu scandal”, a mai spus Irina Rimes, în ediția Fresh by Unica din 14 august.

