Aseară, în primul LIVE de la Vocea României, sezonul 1, fiecare antrenor a avut câte trei concurenți, iar telespectatorii au fost cei care au decis cine merge mai departe în semifinală.

Semifinaliști Vocea României 2024

Concurenții din echipa Smiley care au ajuns în primul LIVE au fost: Eliza Chifu, Robert Lukian și Andra Argișanu, iar după votul publicului în semifinală merg Andra Argișanu și Robert Lukian.

Concurenții din echipa Irina Rimes care au ajuns în primul LIVE au fost: Narcisa Badea, Romina Apostol și Oleg Spînu, iar în semifinală merg Oleg Spînu și Narcisa Bade.

Concurenții din echipa Tudor Chirilă care au ajuns în primul LIVE au fost: Shahin Dehghani, Aura Șova și Giulia Tabără, iar după votul publicului în semifinală merg Shahin Dehghani și Aura Șova.

Concurenții din echipa Theo Rose&Horia Brenciu care au ajuns în primul LIVE au fost: Colin Doljescu, Raluca Moldoveanu și Bogdan Medvedi, iar în semifinală vor merge Raluca Moldoveanu și Colin Doljescu.

Cine e Oleg Spînu de la Vocea României 2024

Oleg Spînu e din Chișinău și este elev în clasa a X- a la Colegiul de Muzică. După ce termină liceul ar vrea să meargă la Conservator, să continue o carieră în muzică mai ales că deja cântă la saxofon, vioară, chitară și fluier. Mama e cea care l-a îndrumat spre muzică de mic cu toate că din familia lui nimeni nu are o carieră în industria muzicală, scrie protv.ro.

El nu e străin de show-urile muzicale, Oleg Spînu a participat și la „Românii au talent” în sezonul 13, unde făcut furori cu muzica lui. Locul trei l-a avut în marea finală, unde a fost susținut mai ales de Andra. Atât de impresionată a fost de talentul lui, încât ea l-a invitat la concertele ei din România.

Celebra cântăreață și Oleg Spînu au cântat împreună în mai multe orașe din România, dar și în Marea Britanie, la Londra. Acolo, cei doi au performat în fața a 13.000 de oameni.

La Vocea României 2024, Oleg Spînu a făcut senzație. A întors patru scaune și a stârnit revoltă în platou. În final, el a ajuns în echipa Irinei Rimes. Smiley l-a recunoscut pe Oleg de la „Românii au talent”, acolo unde a ajuns până în finală și a luat locul trei.

„Oleg, știi ce îmi place la tine, e clar că ai o voce extraordinară, dar ai un suflet extraordinar. Mie asta mi-a plăcut de prima dată când te-am văzut și asta îmi place cel mai mult la tine. Se simte în felul în care câți, se simte în felul în care zâmbești…”, i-a spus antrenorul.

„Oleg, ce am făcut noi acum este un pic de relație antrenor-concurent… Tu ai o super voce… Te implor, știu că nu am șanse… dă-mi și mie șansa, Oleg, să te ajut să faci momentele pe care ți le dorești și pe care le meriți. Te rog!”, a spus și Tudor Chirilă. „Eu nu am limite… Îți place să ne vezi cum ne batem pentru tine?… Eu o să am grijă de tine ca mama ta”, i-a spus Irina Rimes concurentului.

