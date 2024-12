Când e finala Vocea României 2024?

Finala Vocea României 2024, sezonul 12, se va desfășura vineri, 20 decembrie, pe Pro TV. În marea finală LIVE vor fi multe momente spectaculoase, iar una dintre surprize va fi chiar prezența Larei Fabian care va veni în țară pentru a cânta pe scena show-ului muzical de la Pro TV.

Cine sunt finaliștii Vocea României 2024, sezonul 12

Aura Șova va reprezenta echipa Tudor Chirilă în finala LIVE. Irina Rimes o are pe Narcisa Badea în finală, în timp ce Raluca Moldoveanu va urca pe scenă din partea echipei Theo Rose și Horia Brenciu. Smiley va fi în finală cu Robert Lukian. Cei patru finaliști vor pregăti momente uluitoare, dar vor urca pe scenă și alături de antrenorii lor. Fiecare dintre ei va mai avea câte o piesă specială, alături de câte un invitat. Va fi o seară în care cu toții vom da muzica mai tare pentru a ne bucura de spectacolul pregătit pentru marea finală LIVE.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Suntem la un bobârnac de turbulențe financiare foarte mari. Cum se traduce revizuirea la negativă a perspectivei ratingului României

Cine e Aura Șova, finalistă la Vocea României 2024

Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, de la Vocea României 2024, este arhitect, are 26 de ani și este din comuna Poduri, județul Bacău. Tânăra moștenește talentul muzical de la ambii părinți – de la mama, vocea, iar de la tatăl ei, urechea muzicală.

Părinții Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei lucrează de peste 36 de ani în Italia. Aura nu este singură la părinți, mai are doi frați și o soră, iar relația ei cu familia este una foarte strânsă.

Cine e Narcisa Badea, finalistă la Vocea României 2024

Narcisa Badea e o tânără de 25 de ani din Oradea, care a terminat jurnalismul. În adolescență a participat la un concurs de talente din Salonta unde a cântat și a fost remarcată de o profesoară de canto care a întrebat-o dacă nu ar vrea să facă Școala de Arte. A fost într-o trupă la Oradea alături de care a cântat la evenimente, iar de 8 ani face parte dintr-o altă trupă. Are un frate mai mare, de 30 de ani care este susținătorul ei principal.

Cine e Raluca Moldoveanu, finalistă la Vocea României 2024

Raluca Moldoveanu este Slobozia, dar s-a mutat in București odată ce a început Facultatea de Științele Comunicării. Urmează sa dea la Conservator în vara. A făcut liceul de arte la clasa de muzica – soprana de coloratura, atinge note foarte înalte. Spune ca stilul ei vestimentar este in discrepanta cu felul in care e ca om, pare inabordabila, rece si închisa, însă e fix invers.

Recomandări Semnalul de alarmă tras de economiști, după schimbarea perspectivei ratingului de țară: „Suntem la un pas de ‘junk”

Cine e Robert Lukian, finalist la Vocea României 2024

Robert Lukian este născut în Suedia, la Malmo, iar părinții lui sunt români. Bunica lui a emigrat în Suedia când mama lui avea 7 ani, în perioada regimului Ceaușescu. ​De la vârsta de aproximativ 3 ani, el cânta cu vocea, iar la 7 ani, tatăl său a insistat să învețe să cânte la pian. Robert a absolvit liceul de bucătari și a îmbinat un timp muzica cu gastronomia. A fost ospătar și cântăreț timp de 5 ani la Stockholm, apoi s-a mutat în Danemarca și a continuat să facă același lucru, participând la spectacole de tip DINNER SHOW.

Care e marele premiu Vocea României 2024?

Marele premiu de la Vocea României 2024 e în valoare de 100.000 de euro. Câștigătorul sezonului va pleca acasă și cu trofeul show-ului.

Cum se alege câștigătorul Vocea României

Câștigătorul sezonul 12 Vocea României va fi decis de public! Cei de acasă își pot vota favoriții prin SMS la 1444 sau, online, pe vot.protv.ro. Conform regulamentului, votul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, în ceea ce privește votul prin SMS și pe întreg teritoriul lumii, în ceea ce privește votul online.

Cine sunt câștigătorii Vocea României din anii trecuți?

Sezonul 1 – Ștefan Stan

Recomandări Procurorul care l-a anchetat și reținut pe comisarul Traian Berbeceanu a primit restanțe salariale de 1,4 milioane de euro. Banii, alocați prin hotărâre de guvern

Sezonul 2 – Julie Mayaya

Sezonul 3 – Mihai Chitu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu

Sezonul 5 – Cristina Bălan

Sezonul 6 – Teodora Buciu

Sezonul 7 – Ana Munteanu

Sezonul 8 – Bogdan Ioan

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan

Sezonul 10 – Iulian Nunucă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News