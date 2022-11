„Eu am încercat să rămân cât mai în umbră, nu am vrut expunere, pentru că eram conștientă că motivul pentru care sunt acolo este viața mea personală. Era momentul în care decisesem că viața mea personală ocupă primul loc. Nu aveam o identitate, iar pentru mine, acea fată care de la vârsta de 16 ani era în centrul atenției, eu eram artista!

(…) E o sabie cu două tăișuri. Când ești cunoscut prin prisma cuiva care este deja cunoscut, sunt cele două variante în care oamenii ignoră talentul tău sau de ceea ce ești tu capabil și spun că e totul datorită conexiunii. Mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină.

Oamenii habar nu aveau cine sunt, nu știau trecutul meu profesional, nu știau nimic de mine. Pentru ei eram o simplă fată care voia să fure «giuvaierul» națiunii. (…) El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo.

În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică. Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani, îți dai seama că are o experință, are un mod de înțelepciune, are familia. Tatăl lui este un om extraordinar, la fel și mama lui, el este un om foarte înțelept, oamenii vin la el să ia vorbele de duh.

(…) Eu nu am avut vis să devin star la Bollywood, eu eram foarte bine aici și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Nu știam care e menirea mea, o căutam, dar acum știu sigur că se împlinește prin muzică. Fiecare avem o cale și o misiune în viața”, a spus Iulia Vântur la Teo Show, potrivit Wowbiz.

