„Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri.

Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim”, a spus Jorge pentru VIVA!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Jorge povestește că relația lui cu Ramona a început cu pași mici, iar ei s-au cunoscut la teatru.

„Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în «Romeo și Julieta», iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea.

Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună.

Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi.

Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile”, a mai spus acesta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Moment năucitor pentru Simona Halep. A fost întrebată dacă va sărbători alături de fanii unguri. Cum a reacționat sportiva

Playtech.ro Gestul făcut de Iulia Vântur la un concert din America! Românii s-au simţit JIGNIŢI: 'Mascaradă grotească'

Observatornews.ro "Sunt mână în mână toți!" Furatul mașinilor, aproape de a deveni un fenomen în Grecia. Mărturiile românilor prădați de hoți

HOROSCOP Horoscop 15 august 2022. Gemenii pot găsi destule motive ca să fie prost dispuși, dar nu vor să caute motivele ca să fie bine dispuși

Știrileprotv.ro Și-a demascat mireasa infidelă chiar în ziua nunții. Metoda inedită prin care un mire s-a răzbunat de față cu toți invitații

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică