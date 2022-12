Lucian Viziru s-a întors recent din Germania, acolo unde se stabilise împreună cu familia sa. Actorul era antrenor de tenis, după ce renunțase la actorie. Fratele lui Augustin Viziru s-a întors în România și a început să fie din nou în lumina reflectoarelor. Lucian va juca în serialul „Clanul” și a reușit să reunească trupa Gaz pe Foc.

„Am făcut multe greșeli în 2022, în special atunci când am plecat la drum fără lecția învățată. Sper ca în 2023 să nu se întâmple așa ceva. (…) La vârsta și curiozitatea mea nu mai sunt multe lucruri pe care să nu le fi făcut, așa că nu pot să-mi aduc aminte de nimic ce să fi făcut pentru prima dată în 2022”, a declarat actorul pentru Click!

„Soția mea este omul care m-a ajutat cel mai mult în 2022”

Lucian Viziru apreciază enorm faptul că soția sa i-a fost alături necondiționat anul acesta. Actorul are de gând ca anul următor să o răsplătească pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru el.

„În 2022 sunt într-o formă fizică mai proastă decât în 2021, planurile pentru acest an mi s-au împlinit parțial, dar, una peste alta, sunt mai fericit. Soția mea este omul care m-a ajutat cel mai mult în 2022, iar planul meu pentru anul viitor este să îi ofer tot ceea ce își dorește”, a spus vedeta.

Anul trecut, de Revelion, Lucian Viziru a fost în spital, pentru că acuza dureri mari în piept și a fost suspect de infarct. „În primul rând mi-aș dori ca anul acesta să nu fac Revelionul în spital, ca anul trecut, adică îmi doresc să fiu sănătos, să îmi sprijin familia așa cum trebuie, iar pe plan profesional să îmi iasă tot ce mi-am propus în ceea ce privește actoria și muzica”, a spus acesta pentru sursa mai sus-menționată.

Augustin Viziru și Lucian nu se mai înțeleg

Augustin și Lucian Viziru nu se mai înțeleg și nu mai reușesc să aibă o relație bună. Cei doi comunică foarte rar și s-au distanțat foarte mult. În podcastul „Vin de-o poveste”, actorul a povestit de ce nu se mai înțelege cu fratele său.

„E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine. Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere.

„Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu”

Pentru mine e frustrant, pentru că am școala lui tata. Am învățat că cel mai bine este să îți ții familia aproape. Nu am conștientizat asta până nu a apărut Maria. Nu cunoșteam noțiunea de familie și acum îmi e greu să mă adaptez. Când am avut prima relație, tot singur eram. Toate schimbările astea, tot ce s-a întâmplat până la vârsta asta, eu am avut noroc. (…) Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu. Dacă eram în pom amândoi… Am și eu vină, dar și el are vină. Sistemul ăsta, alergarea asta, disperarea asta de a alerga și a obține niște chestii de care, de fapt, nu ai nevoie. Rar găsesc care să fie la fel de sinceri ca mine. Eu văd lucruri”, a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

