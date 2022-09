Dacă în anii trecuți spunea că nu își mai dorea să apară pe micul ecran, Nicoleta Luciu s-a răzgândit acum, vedeta recunoaște că îi e dor de televiziune și că așteaptă proiectul potrivit pentru a reveni. „Sincer, vreau la TV, dar aștept propuneri. Trebuia să merg la anumite reality-show-uri, dar am renunțat. E o perioadă prea lungă fără copii, nu ai cum să lipsești atâta timp de acasă. Am refuzat tot ce mi s-a propus de acest gen”, a spus vedeta, care ar face unele compromisuri pentru o emisiune.

„Aștept oferte, nu-i timpul pierdut. Naveta aș face-o. Oricum vin în București o dată sau la două săptămâni la injecții cu aminoacizi, iar o dată pe an îmi pun botox. Trebuie să te întreții. Dar nu fac abuz”, a spus Nicoleta Luciu. Ea locuiește la Miercurea Ciuc alături de soț și de copii, spune că pentru ei a renunțat la traiul în București.

„Miercurea Ciuc e orașul ideal în care să-ți crești copiii. Au o copilărie frumoasă aici cum am avut-o și noi. Este extraordinar aici. Sunt două patinoare, poți face hochei, patinaj viteză, patinaj artistic, iar la câteva minute sunt pârtii de schi, unde învață copiii.

Dar de aici până la Brașov facem o oră. În apropiere e un sat cu o mie de locuitori, Cârța, cu un patinoar superb. La București stăteam patru ore pe drum, cu copiii în mașină. Aici le-am redat copilăria. Stăm doar cinci minute în trafic, oriunde te duci. De asemenea, poți face echitație, mergem la călărie. Sunt academii de fotbal, care se ocupă de copii.

Clasele primare, pe lângă orele de sport, o dată pe săptămână merg la patinaj, iar cele de a treia și a patra, la înot. Merg pe zi câteva clase, prin rotație”, a mai declarat ea pentru impact.ro.

Întrebată ce face ca să se mențină, după ce a devenit mama a trei copii, vedeta a spus că merge la sală. „Dacă aș face o tură de teren, îmi dau duhul, am mai urcat scările, dar e greu. Vara am fost la înot, iar de puțin timp am început să merg la sală, m-am reapucat. Așa, băbește, cum am învățat în tinerețe, cu greutăți puține, multe repetări”, a explicat ea.

