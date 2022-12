Anunțul făcut de Oana Radu, la doi ani de la cununia civilă. Ce se întâmplă în căsnicia ei. „Nu mă ajută nimeni”

„Când se termină războiul, zice Cătălin. Momentan nu avem planuri că nu avem timp, nu am plănuit nimic, dacă o să plănuim vom anunța pe Instagram. Posibil să da ( n.r. să îmbrace rochia de mireasă)”, a spus Oana Radu pentru Spynews.ro.

„Momentan nu lucrăm la copii, muncim foarte mult și nu avem timp. Cred că toți oamenii își doresc copii, nu cred că e cineva care să zică că nu își dorește, cel puțin nu cred că există. Atunci când sunt în situația respectivă o să-mi dau seama dacă sunt sau nu pregătită și n-ai ce să mai faci, trebuie să-l faci. Cine s-a născut învățat? Contează și partenerul pe care îl ai. Cătălin e un om pe care te poți baza și sunt sigură că lucrurile nu ar fi atât de groaznice.

Doar eu și el suntem în toată treaba asta, nu mă ajută nimeni. Eu și Doddy suntem în studio, iar Cătălin e în viața de zi cu zi doar el, în rest nu mă ajută nimeni”, a mai spus Oana Radu pentru Spynews.ro.

Recomandări ROMÂNIA ÎN SCANDALUL DIN PARLAMENTUL EUROPEAN. Cristian Bușoi, șeful comisiei de Industrie și Energie din PE, recunoaște pentru Libertatea că ”am fost pe banii celor din Qatar la o conferință în Doha, în 2020”. Eva Kaili a fost și ea

Fostul iubit a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova

În 2019, iubitul Oanei Radu a murit, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. Artista a suferit foarte mult atunci, luptându-se cu anxietatea. Soțul artistei, Cătălin Dobrescu, a susținut-o și a sprijinit-o în tot acest proces de vindecare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât.

M-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă”, a declarat artista.

„Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm. Momentan, suntem tranzitorii, pentru că nu avem căsuța noastră. Așteptăm să ne luăm și după da, o să facem și un bebe. Peste 10, 15 ani, când o să fie”, a mai declarat frumoasa artistă în urmă cu un an.

Recomandări Restaurantul din Viena al lui Mandachi se închide. Angajații acuză că nu sunt plătiți pe noiembrie. „Asta e legea, o să-și recupereze banii”. Subit, firma a trimis o propunere de publicitate la Libertatea

OanaRadu s-a luptat cu kilogramele în plus

Ani buni, Oana Radu a dus o luptă grea cu kilogramele, însă acum a reușit să ajungă la silueta la care a visat dintotdeauna. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a mărturisit că se simte foarte bine în pielea ei, iar drumul până aici a fost lung și dureros, însă totul a meritat. A slăbit, s-a îngrășat din nou, iar acum a ajuns la forma pe care ea o consideră ideală.

Oana Radu a dat jos peste 50 de kilograme și spune cum a reușit să slăbească. „Nu există un secret, o rețetă. Nu există decât munca noastră. M-am luptat toată viața cu kilogramele și pot să spun că acum sunt într-o formă care îmi place.

Mă simt bine în pielea mea. Eu niciodată nu am postat poze cu mine fără colanți modelatori, ciorapi modelatori. (….) Nici eu nu am avut voință. Am slăbit alături de Cătălin folosind dietele noastre”, a declarat Oana Radu la Observator.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Momentul în care Andreea Marin a pozat SENZUAL! S-au văzut multe, dar a primit INTERZIS apoi! Cine nu i-a mai dat voie

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 52 de ani și cu ce se ocupă acum

Observatornews.ro Românii care au băut timp de cel puţin o săptămână, direct de la robinet, apă contaminată cu arsenic

Știrileprotv.ro Ce explicație a dat băiatul care și-a ucis mătușa și apoi a abuzat-o. Tatăl lui a descoperit crima

FANATIK.RO Animalul pe care nu credeai să-l vezi vreodată în România. A fost aclimatizat la dorința lui Nicolae Ceaușescu

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2022. Racii pot percepe tendințele zilei ca un fel de vâltoare care îi ia pe sus și îi duce unde vrea ea

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp