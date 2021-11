După mai bine de un deceniu de căsnicie, Paula Chirilă și Marius Aciu au divorțat în mare secret în urmă cu 4 ani. La vremea respectivă, vestea dată de prezentatoarea TV a luat prin surprindere pe toată lumea. La un moment dat, ea și-a refăcut viața alături de un bărbat cu 16 ani mai tânăr decât ea, însă relația lor nu a durat prea mult.

Acum, în cadrul unui interviu, Paula Chirilă vorbește despre cum s-a schimbat viața ei după divorț, dar și ce a învățat din toată această experiență prin care a trecut. Vedeta mărturisește că are lângă ea oameni care îi sunt alături și consideră că ea este singura responsabilă de fericirea ei.

„Sunt foarte bine acum! Mă bucur de viață. Mă bucur de iubire, mă iubesc în primul rând pe mine și atunci pentru că mă iubesc pe mine am atras lângă mine oameni care mă iubesc și mă fac fericită.

Oricum eram fericită și înainte că fericirea mea nu e în buzunarul nimănui, e la mine, dar am lângă mine oameni care îmi întregesc viața și mi-o fac frumoasă”, a declarat Paula Chirilă pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Ce a învățat Paula Chirilă din fosta căsnicie

Vedeta a rămas prietenă cu fostul soț de dragul fetiței pe care o au împreună, Carla. Paula Chirilă și Marius Aciu s-au căsătorit în 2005, la Cluj, iar în 2017 au decis ca fiecare să o ia pe drumul său și să divorțeze. Prezentatoarea TV a explicat că după această căsnicie, ea a învățat să nu mai pună presiune pe partener, dar și să ofere necondiționat.

„Nu știu ce am învățat din căsnicia pe care am avut-o! Poate să nu pun atât de multă presiune pe partener, pe cel care e alături de mine. Geloasă nu am fost niciodată, sunt vigilentă, dar geloasă nu.

Dacă s-a dus de lângă mine să fie bun dus că o să vină poate domnul, poate domnul, să nu stea în ușă, să nu încurce drumul. Am învățat să fiu relaxată, și să ofer fără să mă gândesc la ceea ce primesc!”, a mai completat Paula Chirilă.

Citeşte şi:

Ce bea Irina Loghin în fiecare zi de toamnă pentru sănătatea ei. „Este preparat după o rețetă a mea”

Mircea Badea a întârziat la emisiune, după ce a fost oprit de Poliție: „Era un mare filtru”

Viviana Sposub a confirmat că Andreea Bălan o dă în judecată. Ce i-a spus avocata: „Pentru că mă folosesc de imaginea copiilor”

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Tânăra care și-a luat PROPRIUL TATĂ de SOȚ. Motivul este halucinant...

Observatornews.ro ”Doamne, Maica Domnului, nu cred că e adevărat!”. Tatăl biologic al fetiței ucise la Arad a fost șocat să afle că mama Antoniei l-a compătimit pe criminal

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2021. Leii au parte de o zi care îi poate ajuta să se echilibreze și să-și pună ordine în gânduri

Știrileprotv.ro Marian Godină a ajutat o familie să organizeze un flagrant unui medic din Brașov care ceruse mită

Telekomsport Încă un stadion nou în Liga 1. VIDEO | Lucrările sunt destul de avansate. Cât a costat şi câte locuri va avea

PUBLICITATE Pe Lensa.ro a început Black Friday cu reduceri de până la 90%