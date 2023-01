„Copiii de multe ori ne-au unit decât să ne dezbine, adică au fost foarte multe chestii în care, în mod normal, m-aș fi certat cu el, i-aș fi dat cu ceva în cap și prin faptul că erau copii ziceam că discutăm mai târziu, dar nu mai discutăm, o lăsăm așa, trece de la sine”, a spus vedeta, pentru un post de televiziune, potrivit Wowbiz.

În familia Roxanei, rolurile se împart iar Dragoș este mai mult decât încântat să se joace cu cei doi copii ai săi.

„Eu sunt de părere că bărbatul trebuie să meargă la vânătoare și mai târziu se joacă cu copii. Nu fug de responsabilități, chiar îmi place să mă joc cu piticul, doar că atât cât îmi permite timpul. Încerc pe cât posibil să-i ofer și ei libertatea de care are nevoie”, a declarat Dragoș Paiu, în cadrul aceluiași interviu.

Cei doi sunt însă destul de stricți când vine vorba despre Zian, și asta pentru că Roxana spune că nu îl poate lăsa pe cel mic să facă tot ceea ce vrea.

„Eu sunt omul regulilor, copii trebuie să aibă reguli, nu să fie lăsați așa de capul lor. În momentul în care nu mă ascultă, intervine Dragoș. El e mai impunător. E categoric, e vocea impunătoare de bărbat”, a mai spus vedeta.

Roxana a slăbit după naștere

Roxana Vancea a născut în toamna anului 2021 un băiețel perfect sănătos. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a slăbit enorm după ce a devenit mamă.

„Anul 2023 sper să ne aducă sănătate multă. De când am copii am înțeles că sănătatea e mai importanta decât orice.

Îmi doresc ca anul acesta să călătoresc mai mult, vreau ca Zian să cunoască și să vadă cât mai multe locuri frumoase pe care le avem atât în țară, cât și în străinătate. Vreau să am timp și pentru mine, să pot face sport și să citesc. Atât cât îmi permite timpul.

De când alăptez nu mai am restricții alimentare, pentru că am ajuns să fiu foarte, foarte slabă și atunci n-am de ce să mă abțin de la ceva anume.

Mănânc orice. De Sărbători am fost acasă la ai mei, am mâncat de toate, de la aperitive, salată de boeuf, salată de vinete, sarmale, carne la cuptor, prăjituri, cozonaci… chiar de toate. Dragoș mă ajută atunci când am nevoie, dar atât cât îi permite timpul.”, a declarat recent Roxana Vancea, pentru Click!.

