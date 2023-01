În urmă cu trei ani, Roxana Vancea se căsătorea cu Dragoș, antrenor de fitness. Soțul vedetei are un băiețel dintr-o altă relație, însă este crescut de Roxana. Milan îi spune „mami” fostei asistente TV.

Roxana Vancea a născut în toamna anului 2021 un băiețel pe care l-a numit Zian. Vedeta spune că a slăbit enorm, iar acum nu mai are restricții alimentare. De Sărbători, Roxana și Dragoș au petrecut alături de părinții vedetei și au mâncat multe preparate delicioase.

„Anul 2023 sper să ne aducă sănătate multă. De când am copii am înțeles că sănătatea e mai importanta decât orice. Îmi doresc ca anul acesta să călătoresc mai mult, vreau ca Zian să cunoască și să vadă cât mai multe locuri frumoase pe care le avem atât în țară cât și în străinătate. Vreau să am timp și pentru mine, să pot face sport și să citesc. Atât cât îmi permite timpul.

De când alăptez nu mai am restricții alimentare, pentru că am ajuns să fiu foarte, foarte slabă și atunci n-am de ce să mă abțin de la ceva anume. Mănânc orice. De Sărbători am fost acasă la ai mei, am mâncat de toate, de la aperitive, salată de boeuf, salată de vinete, sarmale, carne la cuptor, prăjituri, cozonaci… chiar de toate. Dragoș mă ajută atunci când am nevoie , dar atât cât îi permite timpul.”, a declarat Roxana Vancea, pentru Click!.

Vedeta a mărturisit că nu își mai dorește copii, pentru că abia se poate descurca cu cei doi băieți. Roxana Vancea așteaptă momentul în care fiul ei va crește și va putea să-l ia peste tot cu ea.

„Nu îmi mai doresc copii. Îmi ocupă tot timpul cei doi prichidei și nu aș face față dacă ar mai veni unul. Plus că abia așteptăm, eu și Dragoș, să împlinească Zian măcar un anișor și să meargă în picioare, să pot pleca să fac lucruri cu el. Noi îl avem și pe Milan, așa că doi copii sunt suficienți. Suntem bine așa cum suntem.”

Cum s-a schimbat viața Roxanei Vancea după ce a născut

Roxana Vancea a recunoscut că prioritățile ei au avut de suferit, după ce a devenit mamă, iar schimbările au intervenit și în relația cu partenerul ei, Dragoș. „S-a schimbat tot. Toate prioritățile, toată rutina mea, tot. E greu, dar și foarte frumos. Amândoi sunt destul de cuminți și astfel îmi ușurează din muncă”, a dezvăluit Roxana Vancea într-un interviu oferit pentru cancan.ro.

„Avem o relație destul de normală. El petrece destul de mult timp în sală, iar când vine acasă, cu cei mici. S-au schimbat destule, pentru că nu-mi mai permite timpul să fac tot ce făceam înainte. Nu mai putem merge la sală împreună, la filme etc. În rest, avem aceleași activități ca înainte”, a completat Vancea pentru aceeași sursă.

