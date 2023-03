Silvia Dumitrescu a declarat că, recent, ea și soțul ei au sărbătorit 30 de ani de căsnicie. Cântăreața este foarte fericită că relația ei cu Florin Ochescu merge bine și s-au înțeles întotdeauna de minune.

„Am sărbătorit și 30 de ani de căsătorie cu soțul meu. Suntem fericiți împreună în familie! Atât eu, cât și el ne simțim niște oameni împliniți și fericiți, pentru că a funcționat totul între noi și sunt mândră de lucrul acesta”, a mărturisit cântăreața, potrivit Spynews.

„El în fiecare zi mă întreabă dacă îmi e foame, dacă vreau să mănânc ceva, dacă sunt obosită, are grijă de mine. Și când e 8 martie are grijă, când mă trezesc eu din somn sunt deja florile lângă mine și pupicul, îmbrățișarea”, a mai adăugat ea.

„Avem și un băiat cu care ne mândrim, a reușit în viață, are concerte. El cântă muzică clasică”, a declarat cântăreața.

Ce spune despre alegerile sale vestimentare

Silvia Dumitrescu e una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică pop de la noi. Ea s-a lansat la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia în 1985, unde a obținut Premiul I la secțiunea „Interpretare”. De atunci și până acum, ea a impresionat și cu stilul ei extravagant, la care nu are de gând să renunțe vreodată.

Cu părul tuns scurt, colorat în nuanțe puternice, îmbrăcată cu colanți sau rochii scurte, colorate sau vaporoase, Silvia Dumitrescu atrege atenția oriunde apare.

Anul trecut, ea a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a povestit despre alegerile ei vestimentare încă de pe vremea regimului comunist. „Mă îmbrăcam în stilul meu, mai nonconformist. Făceam comandă în străinătate. Pe vremea aia nu se găsea nimic la noi.

Am avut primii blugi mulați, am fost în Turcia și i-am luat chiar eu. Am venit cu chestii noi, cu frizuri noi. Mergeam pe stradă, toți întorceau capul. Mă opreau fete care puneau mâna să vadă dacă e perucă”, a povestit artista la Pro TV, conform Fanatik.

