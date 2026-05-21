Steve Ant este nimeni altul decât fostul iubit al Ramonei Olaru, în timp ce Alina Oprea este fosta iubită a lui Cătălin Bordea și concurentă la „Desafio: Aventura”. Și pentru că artistul și vedeta de la Antena 1 s-au despărțit de curând, numele lor au fost asociate din nou cu această ocazie.

Steve Ant, alături de Alina Oprea la un eveniment monden

„Femeile în România sunt extraordinar de frumoase și au o frumusețe aparte, în comparație cu Grecia. Și grecoaicele sunt frumoase, ca să nu audă cineva interviul și să zică… Dar româncele au o frumusețe aparte, asta este adevărat. Cu cine am venit? Am venit singur! Și ne-am găsit aici. E prietena mea bună. Suntem prieteni, ne-am cunoscut acum 3-4 luni, cam așa. Eram într-o relație atunci. Asta zic, suntem prieteni. Noi suntem prieteni. Da, da! Frumoși. Suntem prieteni. Nu e momentul… Este un om minunat, extraordinar și… nu știu, de când am văzut-o, am zis: «Ea este prietena mea»”, a spus Steve Ant în exclusivitate pentru Libertatea despre apariția lui alături de Alina Oprea la evenimentul celor de la PRO TV.

La scurt timp, în mediul online au apărut informații potrivit cărora Ramona Olaru ar fi postat în mediul online un mesaj cu subînțeles pentru fostul ei iubit.

„Dacă ați ști voi ce bine vă așteaptă când credeți că lumea s-a prăbușit… Nu mai da șanse peste șanse tuturor săracilor mental”, a fost mesajul pe care jurnaliștii de la Spynews, care fac parte tot din trustul unde lucrează Ramona Olaru, i l-au asociat vedetei.

Ramona Olaru, reacție dură pe Instagram

Deranjată de cele scrise de colegi ei, Ramona Olaru a reacționat dur pe Instagram, la story.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„Dacă ești jurnalist și vezi postarea asta, frumos ar fi să nu mai inventezi reacții ale mele. Și ar mai fi frumos să nu mai folosești numele meu pentru titlurile tale de c….! Încearcă să muncești, s-ar putea să ai mai multe rezultate. Munca nu a omorât pe nimeni, chiar dacă există medicina muncii.

Faima și reclama se obțin prin muncă! Munca este o activitate umană, fizică sau intelectuală, conștientă și deliberată. Aceasta stă la baza dezvoltării societății”, a scris Ramona Olaru în mediul online, după ce a văzut ce au scris colegii ei din trustul Antena.