Pentru mulți, șomajul devine definitiv: doar 20% dintre cei rămași fără job în 2024 au reușit să își găsească un alt loc de muncă în anul următor, restul riscând să treacă direct în categoria persoanelor inactive.

Statisticile confirmă că România are cel mai lent ritm de reangajare din UE și, în același timp, cea mai mare pondere a șomerilor descurajați. Aceștia renunță complet să mai caute de lucru și sfârșesc prin a îngroșa rândurile populației inactive, potrivit Spotmedia.

La nivelul Uniunii Europene, statisticile anuale arată un echilibru fragil: din totalul șomerilor înregistrați în 2024, aproape 37% au rămas fără serviciu și în 2025, în timp ce un procent similar (36,4%) a reușit să se angajeze. Restul de 26,2% au ieșit din rândul populației active.

Situația devine și mai rigidă dacă privim datele trimestriale de la finalul anului 2025. Între trimestrele trei și patru, peste jumătate dintre șomeri (51,9%) nu și-au găsit de lucru, doar 22,9% s-au integrat pe piața muncii, iar restul de 25,2% au abandonat definitiv căutările.

Fluxurile pieței muncii măsoară modul în care populația evoluează între statutul de salariat, cel de șomer și cel de persoană inactivă. Obținute prin Ancheta privind forța de muncă din Uniunea Europeană (EU-LFS), aceste statistici ajută la interpretarea corectă a tendințelor economice actuale.

O rată de reangajare dezastruoasă

În timp ce Danemarca și Țările de Jos reușesc să trimită înapoi în câmpul muncii cel puțin jumătate dintre șomeri, România, alături de Italia și Grecia, înregistrează cifre dezastruoase, cu o rată de reangajare de sub 20% în intervalul 2024–2025.

Pe de altă parte, un fenomen periculos se observă în Italia, Bulgaria și Slovenia, unde peste 30% dintre șomeri au abandonat definitiv căutările, părăsind forța de muncă.

Guvernul a aprobat modificări importante în Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, printr-o ordonanță de urgență adoptată recent.

Printre principalele noutăți se numără introducerea unei prime de stabilitate de până la 27.000 de lei, destinată tinerilor care nu sunt angajați, nu urmează studii sau formare profesională (NEET) și care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată.

