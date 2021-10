Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împărțit și bune și rele, iar căsnicia lor rezistă și astăzi, chiar dacă nu totul este lapte și miere. Într-un interviu, artistul a vorbit despre căsnicia sa cu prezentatoarea de la Antena Stars, dar care sunt și secretele lor atunci când vine vorba de a funcționa împreună.

„Secretele unei căsnicii fericite? În primul rând este vorba despre o experiență de viață, o răbdare de fier de ambele părți, pentru că altfel nu ai făcut nimic. Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok. Perfecțiunea e mai greu de atins. Și iubirea e importantă, la fel ca și faptul ca la începutul unei relații să nu te arăți altfel decât ești.

Aici este o greșeală pe care mulți o fac. La un moment dat se descoperă că ești altfel, și relația nu mai merge. Totodată, comunicarea trebuie să fie bună, viața sexuală să fie activă și după ce apar copiii și niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viață”, a declarat Tavi Clonda pentru Impact.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

De ce se ceartă Gabriela Cristea cu Tavi Clonda

Ca-n orice căsnicie, discuțiile nu lipsesc. Tavi Clonda a mărturisit că el este cel care se manifestă când vine vorba despre ceartă, iar Gabriela Cristea este cea care tace.

„Discuțiile pornesc de la lucruri ce țin de organizare în casă. Când nu avem prea mult ajutor, chiar spre deloc, atunci e normal să apară. Pentru că am vrea ca anumite treburi să le facă altcineva, și așa dăm vina unul pe altul. De cele mai multe ori, eu cedez, dar depinde de situație. Și Gabriela mai cedează. Și eu le mai am pe ale mele, și atunci mai trebuie să renunțe și ea. Dar ea are un alt mod, ea tace, eu mă manifest”, a mai declarat artistul.

Cei doi se descurcă singuri cu cele două fetițe, iar mama lui Tavi Clonda vine destul de rar pe la ei, pentru că aceasta locuiește în Brașov. Gabriela Cristea nu are bonă pentru Victoria și Iris.

„Mama ne ajută mai rar, pentru că stă la Brașov. Nu avem bonă. Mai vine doar o femeie care ne ajută la curățenie. (…) Când copiii sunt la mijloc, încercăm să găsim timp și pentru noi, chiar dacă nu am mai fost singuri în vreo vacanță de nu știu când. Tot sperăm, să mai crească fetițele. Poate de la vară ne va fi mai ușor”, a mai declarat Tavi Clonda pentru sursa mai sus-menționată.

Cele două fetițe ale cuplului au început grădinița, iar Gabriela Cristea a izbucnit în lacrimi când le-a văzut. „În primele săptămâni, după ce le-am lăsat acolo, Gabi a plâns în hohote. Nici nu mai aveam loc de ea”, a adăugat acesta.

Citeşte şi:

Brigitte Pastramă îi plătește chirie lui Ilie Năstase după divorț: „Nu suntem cu banii la pământ”

În ce relații a rămas Codin Maticiuc cu Gina Pistol după despărțire. Ce spune despre Smiley, actualul iubit al vedetei: „Senzația e reciprocă”

Oana Zăvoranu e tentată să revină în televiziune. Vrea să lanseze și propriul film: „E o mare provocare”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Amendă colosală pentru Antena 3 după ce Dan Puric și Dana Budeanu au fost la emisiunile lor

Observatornews.ro O profesoară arestată după ce ar fi făcut amor cu un elev de 14 ani în maşina sa. Cei doi şi-ar fi trimis mesaje în care mărturiseau cât de mult s-au bucurat de momentele lor intime, în SUA

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2021. Vărsătorii au nevoie de echilibru, mai ales în timpul întâlnirilor planificate

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”