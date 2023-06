Într-un interviu pentru Fanatik, Tudor Ionescu a spus ce îl ține de atâția ani lângă Anamaria. Cei doi s-au cunoscut în anul 2005, iar de atunci sunt de nedespărțit, chiar dacă el i-a fost infidel.

„Cu Anamaria m-am cunoscut la TVR, în 2005, când am fost la o emisiune tv, și ia uită-ne tot aici, după 18 ani, sper puțin mai înțelepți decât în 2005. Nu mă ține nimic lângă nimeni, cred că a rămâne lângă un om e o chestie de alegere, de sentimentele pe care le ai pentru acel om”.

Când a fost întrebat cum a cucerit-o pe soția sa, Tudor Ionescu a răspuns: „Aici cred că ea știe cel mai bine, însă e clar că ce a atras-o la mine a rămas și-n prezent și a fost o constantă în toți acești ani”.

Anamaria și Tudor Ionescu au împreună o fetiță și fac tot posibilul ca acesteia să nu îi lipsească nimic. Cântărețul își dorește ca fiica sa să învețe să se descurce în orice situație și să rămână mereu cu capul sus.

„Mi-aș dori pentru ea să știe să se adapteze oricărei situații și oricărui mediu și să știe să ia, să se bucure de lucruri mici în orice împrejurare. Îmi doresc pentru ea să știe când să fie cu picioarele pe pământ și când să își poată permite să zboare. Ea trebuie să treacă prin toate, să se ridice singură când cade, pentru că doar așa poate învăța.

Recomandări Regizorul filmului Titanic: „Implozia submersabilului Titan nu a fost o surpriză”

Dar da, îmi doresc să nu treacă prin situații pe care nu le poate rezolva. Iar atunci când nu le poate rezolva, să știe ce are de făcut, către cine să se îndrepte. Legat de temeri, nu pot asocia în mintea mea ceva negativ care ar putea să i se întâmple”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Tudor Ionescu și-a înșelat soția, iar ea l-a iertat

Invitat recent în emisiunea online WOWnews, Tudor Ionescu și Anamaria Ionescu au recunoscut că de-a lungul relației lor au trecut prin multe situații neașteptate, multe probleme care, la momentul respectiv păreau de nerezolvat.

În urmă cu mai mulți ani, Tudor Ionescu de la Fly Project a recunoscut public că și-a înșelat soția. El și Anamaria s-au despărțit imediat după momentul de infidelitate, însă apoi s-au împăcat.

„Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Multă lume ne-a întrebat dacă e ok să vorbești despre asta la televizor, că e o chestie intimă din viața noastră”, a dezvăluit Anamaria Ionescu, care și-a iertat soțul.

Recomandări INTERVIU. În comuna din Republica Moldova amenințată că rușii vor ataca podul care duce spre Galați, primărița își pune toate speranțele în România: „Nu vor fi lăsați să facă asta”

„Eu consider că e ok. În primul rând, noi suntem super-mega-transparenți. Nu consider că dacă apari la televizor, trebuie să afișezi o viață perfectă, ideală, totul e roz. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă.

Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi. Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o”, a mai declarat soția lui Tudor Ionescu, conform wowbiz.ro.

Playtech.ro Încă o vedetă din România, beată și drogată la volan! Poliția a prins-o azi-noapte, NU avea voie nici să conducă!

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO Adevărul despre băiatul de 19 ani de pe submarinul Titan. Cum a ajuns, de fapt, să meargă în călătoria care l-a ucis

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Dezastru pe autostrada A1, după un accident mortal înfiorător. O dubă a fost spulberată de TIR pe contrasens, pe breteaua care face legătura cu DN 7

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'