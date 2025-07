Anunțul făcut de Wilmark după 17 ani de căsnicie cu Ioana. „Avem o regulă simplă. Închidem telefoanele”

„Pe Ioana am cunoscut-o la cursul meu de dans, într-o seară în care ea, „cea mai neascultătoare dintre toate fetele, a refuzat coregrafia. După curs, am rugat-o să rămână să îmi explice ce se întâmplă și am început să repetăm împreună. Asta s-a întâmplat câteva săptămâni la rând, până când am invitat-o la o cină mexicană.

De acolo… discotecă, tequila și salsa – și-au spus cuvântul. Am avut o discuție sinceră, ne-am plimbat toată noaptea pe străzile Bucureștiului, am dansat până am ajuns acasă, iar între noi s-a aprins o scânteie. A fost momentul în care am știut că începe o poveste – povestea vieților noastre. Ne știm de ani buni, dar anul acesta am împlinit 17 ani de căsătorie (nu îmi place acest cuvânt). Dar iubesc legătura care ne unește!”, a declarat Wilmark pentru revista VIVA.

În cadrul interviului, coregraful a mai dezvăluit care este regula de bază din relația lor. „Avem o regulă simplă și sfântă: oricât de aglomerată ar fi ziua, seara este a noastră. Închidem telefoanele, stingem zgomotul lumii și ne reconectăm. Uneori cu copiii, alteori doar noi doi, cu un pahar de vin, o discuție sinceră sau pur și simplu o îmbrățișare în liniște.

Ne susținem reciproc – ea este ancora mea, eu sunt visătorul ei. Împărțim responsabilitățile, dar mai ales visurile. Când ne e greu, ne amintim de începuturi. Când ne e bine, ne uităm înainte, împreună. Echilibrul nostru nu vine din timp liber, ci din alegerea zilnică de a ne fi aproape”, a declarat Wilmark pentru sursa citată.