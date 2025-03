Cântăreața are mâna bandajată și nu se poate descurca singura în activitățile zilnice pe care le are. Astfel că, vedeta a apelat la fizioterapie de câteva zile pentru ca procesul de vindecare să fie cât mai rapid.

„De 2 săptămâni mă chinui cu o mână care nu este funcționala și fără menajeră. Primele zile mi-a fost foarte greu sa accept dar am inteles ca nu am ce sa fac. Faptul ca am început fizioterapia si ca m-au mai lasat durerile m-a facut sa sper ca ma voi recupera mai repede. Lucian mă ajuta mult și asta este foarte important.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Răspunsul este, da, uneori simt și eu că nu mai pot și vreau liniște! Caut să fac ce îmi place și mă relaxează”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

„De mult nu am mai avut o perioadă așa de grea… Frustrant să nu poți face nimic. Un accident… și mâna dreaptă în repaus 3 săptămâni! Fizioterapie zilnic… Nu mai zic că nu pot dormi așa”, a scris Andreea Bănică în dreptul fotografiei publicate pe contul ei de Instagram.

Recomandări Monștrii sunt adevărați: Putin și Trump, chipurile mutilate de „putere”

În urmă cu aproximativ o lună, Andreea Bănică și Georgiana Lobonț au lansat împreună o nouă melodie însoțită de videoclip, „Ghiocelul”, care a adunat până în prezent aproape 200.000 de vizualizări pe YouTube.

Cele două artiste nu se află însă la prima lor colaborare. În toamna anului 2023, ele au lansat „Între două nu te plouă”, o melodie al cărei videoclip a depășit 14 milioane de vizualizări în mediul online.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Kira Hagi și logodnicul ei, imagini rare alături de familie. Și-au făcut apariția la Palatul Cotroceni, unde Gică Hagi a fost decorat

Urmărește-ne pe Google News