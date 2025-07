Cunoscut și sub numele de Exile sau Grădinaru, cu o carieră muzicală de peste 10 ani, Tomi Marfă a lansat trei mixtape-uri (seria #EYAU) și două albume (“FILME ONLINE SUBTITRATE GRATIS” și “Floralia). El a abordat o gamă largă de subgenuri și stiluri muzicale, de la hip-hop clasic și boom-bap, la trap modern și cloud rap. Această abordare eclectică și creativă a muzicii l-a ajutat să își definească stilul unic și să se diferențieze de alți artiști din industria muzicală românească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Amendă de 1000 RON pentru concertul meu de la Beach Please Jandarmeria spune că publicul a fost ofensat. Swipe să vezi publicul traumatizat”, a scris Tomi Marfă în mediul online. Reacția urmărirorilor a venit imediat.

„Voi când v-ati urcat pe scena aia stiati ca sunt minori în public? Stiati. In orice tara civilizata, bineinteles Romania nu e una dintre ele, artistul are grija sa-si adapteze recitalul la audienta. Daca esti artist (habar n-am) ai grija si respecti publicul care-ti baga banii in buzunar, o fac toti artistii adevarati din toata lumea asta”, „Păi băi Tomiță, de ce nu iei exemplu de la cei grei, cum sunt Paraziții de exemplu…pe ei nu-i auzi pe scene in public, să înjure pe piese.

Recomandări Ralph Goff, fost șef al operațiunilor CIA în Europa: „Vladimir Putin este un tip care se teme de COVID-19. Nu mi se pare genul care ar risca la un poker nuclear”

Chestia e că, ei chiar au fani care, știu ce cuvânt să pună în acea pauză din piesă…tu înjuri ca o petardă, pt că nu ai fani și nu-ți știe nimeni versurile”, „Doar 1.000lei ti-a dat? Aiurea! Tu nici nu simțeai 50.000lei, pacat, eu iti dadeam 100.000lei”, sunt câteva dintre comentariile primite de Toni Marfă în mediul online.

De asemenea, artistul de muzică trap Albert NBN, care a adus injurii României de pe scena festivalului ‘Beach, Please! desfășurat la Costinești, a fost amendat de trei ori cu câte 1.000 de lei, a informat miercuri Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) ‘Tomis – Constanța.

Trapperul a fost sancționat contravențional pentru că a folosit ‘un limbaj vulgar și expresii jignitoare.

Albert NBN a reacționat pe TikTok după valul de critici apărut în urma prestației sale de la festivalul „Beach, Please!”, susținând că versurile controversate au fost greșit înțelese și nu au avut intenția de a jigni România sau poporul român. „Eu îmi iubesc țara, dar nu statul.”