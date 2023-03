Aurelian Temișan, replica dată unei tinere care i-a spus că vrea să facă un copil cu el: Nu am mai văzut-o apoi la teatru

Aurelian Temișan, 50 de ani, s-a cunoscut în 1995 cu soția sa, Monica Davidescu, 50 de ani, iar nunta au făcut-o în 2006. Cei doi au o fiică, Dora Maria, 12 ani. „Ne-am grăbit încet. Sau nu ne-am grăbit deloc. Ne-am testat reciproc. Dar am făcut o treabă bună”, a mărturisit frecvent artistul.

Au pornit-o din apartamentul dat de Viorel Lis

În cadrul interviului-maraton „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, Aurelian Temișan a făcut o adevărată reverență în fața jumătății sale: „Monica este un balsam al sufletului”. Au pornit-o de la zero, din multe puncte de vedere, pe când el nu avea multe concerte, iar ea era o tânără studentă. Au primit un apartament din partea primarului Capitalei, Viorel Lis.

„Nu doar pe mine m-a ajutat, ci și pe toți colegii mei, un om cu suflet mare. Am primit un apartament care a fost prima noastră oază de liniște și de libertate, fără altcineva în jur. Și părinții mei au plecat de la nimic. Aveam o pătură verde pe care o puneam pe saltea, pe ea mâncam, ziceam că suntem la iarbă verde, la picnic. Dacă aș lua viața de la capăt, aș călca pe aceleași urme, doar să fac lucrurile mărunte mai conștient. Adică gesturi ale partenerului, să fii mai atent la ele, poate să fiu mai tandru, mai cald, mai hotărât”, a declarat cântărețul.

Alături de familie

„Monica țipă, când termină, îi cer un pahar cu apă”

Temi a povestit și de ce el și soția sa sunt prezențe discrete: „Nu am avut nimic de ascuns sau de dăruit, astfel încât presa să ridice semne de întrebare. Eu nu vreau să fiu exemplu pentru cineva, dar dacă cineva mă ia de exemplu bun este… OK. Nu dau sfaturi, nu-mi place să mă aud vorbind, nu mă trezesc vorbind, dacă ai nevoie de un sfat ți-l dau, fiindcă îl dorești tu. Am atâtea de făcut în viață încât nu am timp să mă uit în grădina altuia”. Cei doi din cuplu sunt complementari: „Monica țipă, eu măsor cu decibelmetrul, când termină, îi cer un pahar cu apă și punct!

Eu sunt liniștea în cuplu, ea despică firul în patru”.

„Mai stai un pic și vorbim peste 2-3 ani”

„De câte ori ați fost ispitit?”, l-a chestionat Denise Rifai pe artist, aducându-i aminte de un episod povestit de el însuși în urmă cu mai mulți ani. O tânără de 17 ani a venit la el la un spectacol la Brașov și i-a transmis că ar vrea să facă un copil împreună!

„Ispitit? De nenumărate ori. Este în firea umană să ispitească, respectiv să fie ispitit. Una dintre laturile meseriei de artist este să întâlnești oameni care flirtează, din diverse motive. Sunt 34 de ani de scenă, mii de spectacole, aproape de fiecare dată am stat de vorbă cu oameni, aproape la fiecare spectacol a fost cineva care să vină și să vrea ceva de la mine. La Brașov a fost acea tânără de 17 ani: «Câți ani ai? 17? Mai stai un pic și vorbim peste 2-3 ani!». Eu am mai fost în Brașov, dar ea nu a mai apărut. Probabil îi trecuse. Și bine că i-a trecut!”, a explicat Temișan.

Îi datorează succesul din teatru

Cei doi lucrează și acasă, împreună, repetă rolurile din piesele de teatru. El este și actor, a jucat în diverse piese alături de ea, actriță la Teatrul Național. „Ca muncă, succesul în teatru i se datorează sută la sută soției. «Chapeau, jos pălăria» pentru că a știut să gestioneze situațiile, a avut răbdare, m-a făcut să înțeleg ce înseamnă fiecare replică și rol în parte. Jucăm împreună în toate spectacolele în care joc eu. Ne-am făcut compania noastră de teatru, așa fără diplomă cum sunt eu”, a spus Aurelian Temișan.

