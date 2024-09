Aurelian Temișan rupe tăcerea despre plecarea Andreei Bălan de la „Te cunosc de undeva”: „Nu aș vrea să sune a laudă, dar cred că sunt primul căruia i-a spus”

În urmă cu câteva zile s-a aflat că Andreea Bălan și-a dat demisia de la Antena 1. În sezonul următor, cântăreața nu va mai apărea la masa juriului show-ului de la Antena 1 alături de Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Mihai Petre și Cristi Iacob.

Acum, cel care a rupt tăcerea despre demisia cântăreței e Aurelian Temișan, care i-a fost coleg în emisiune, prieten și tot el e nașul ei la cununia cu George Burcea, fostul soț. Într-un interviu pentru Cancan, el a declarat că lui i s-a confesat prima dată artista despre demisia ei.

„Nu aș vrea să sune a laudă, dar cred că sunt primul căruia i-a spus, pentru că a ajuns la o saturație și a zis: “Eu cred că de la sezonul următor nu mai vreau să mai fiu!” Andreea, gândește-te bine, suntem în timpul sezonului ăsta, pe care îl filmăm, ai timp să iei o decizie, o iei cu capul oricum pentru că tu ești o tipă matură și dacă tu simți că ai ajuns la un punct în care trebuie să faci o cotitură și să începi altceva, asta e altă treabă. E decizia ei, îi respect decizia.

Gradul nostru de rudenie rămâne același, de prietenie la fel, ca dovadă sunt în concertul ei, dar de la următorul sezon, că nu pot să spun de la toamnă, că nu știu când va fi, nu va mai fi cu noi la juriu”, a explicat Aurelian Temișan.

Ce a spus Pepe despre plecarea Andreei Bălan

Pepe a avut o primă reacție pentru Click. Întrebat într-un interviu ce urmează pentru el de acum înainte și ce spune despre plecarea artistei din show, el a dezvăluit: „Urmează noi proiecte, urmează Te cunosc de undeva și sunt sigur că vor veni oameni noi, vor veni artiști noi, poate chiar și jurați noi, evident, concurenți noi, și nu avem timp să ne plictisim.

E un joc frumos și cred că nu trebuie să ne uităm în urmă, ci doar înainte. Și eu am făcut parte din multe proiecte și am dispărut din ele și apoi am revenit. Așa e viața!”, a spus el.

De ce Andreea Bălan a renunțat la „Te cunosc de undeva”

După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final. Artista îşi va concentra atenţia pe proiectele personale şi viaţa de familie în perioada următoare. „Anul acesta împlinesc 30 de ani de carieră, prilej cu care îmi îndeplinesc marele vis de a avea cel mai mare concert din viaţa mea, la Sala Palatului, pe 16 octombrie – Povestea sufletului meu.

Sunt foarte fericită să muncesc pe deplin pentru acest proiect. Totodată, îmi doresc să petrec şi să călătoresc mai mult cu familia mea, fără să depind de programul strict al unui show de televiziune. Sunt foarte împlinită şi fericită, din toate punctele de vedere, şi îmi doresc ca proiectele profesionale să fie în armonie cu dezvoltarea mea emoţională.

Le doresc succes în noul sezon”, a mărturisit Andreea Bălan. Cel de-al 21-lea sezon „Te cunosc de undeva!” va putea fi urmărit în primăvara anului viitor pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

