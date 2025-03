Alexandra Ungureanu, cunoscută pentru talentul său vocal excepțional și pentru look-ul său mereu impresionant, a avut parte de un parcurs mai dificil decât ar fi crezut în urmă cu câțiva ani, când a optat pentru schimbări de look mai îndrăznețe. Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” a dezvăluit recent că, în urma unor proceduri de înfrumusețare pe care majoritatea femeilor le aleg, a rămas cu probleme care o afectează și în ziua de astăzi.

Invitată la un eveniment monden dedicat industriei de beauty, Alexandra a povestit despre perioada în care își vopsea părul în culori foarte intense. Artista a recunoscut că, pentru a obține look-ul dorit, a fost nevoită să suporte un adevărat chin, iar rezultatele nu au fost tocmai cele așteptate.

„Purtam eu culori foarte, foarte puternice și, pentru a le obține, trebuia decolorat. Mă făcusem albastru la rădăcină, la salon. Am decolorat atât de puternic, încât mă lua amețeala de la usturime.”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Spynews.ro.

Alexandra Ungureanu a rămas cu sechele, după vizita la salon

Cu toate acestea, artista nu regretă alegerile făcute și recunoaște că a avut curajul să treacă prin tot acest proces pentru a obține un look spectaculos.

„De atunci am rămas cu sensibilitatea scalpului, se deshuamează când mă vopsesc, este un fel de dermatită. De atunci, scalpul meu se usucă foarte tare, chiar dacă au trecut niște ani”, a mai adăugat artista.

Și a continuat: „Am stat cam mult, iar concentrația era destul de mare. Nu am cerut să fiu spălată; dacă știam că asta am de făcut, am stat cuminte acolo. Acum, dând timpul înapoi, mă bucur că nu am rămas fără păr, pentru că se putea întâmpla”.

