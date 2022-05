În urmă cu ani de zile, Mihaela Rădulescu s-a mutat la Monaco împreună cu băiatul ei și al afaceristului Elan Schwartzenberg. Fiul celor doi a pornit pe propriul drum și în urmă cu câțiva ani a plecat la studii în America. Acum, el a absolvit Lawrenceville School din New Jersey, un liceu de renume din America.

Mihaela Rădulescu a lipsit de la festivitatea de premiere. Cei doi apar într-o poză, se îmbrățișează. Un detaliu a atras atenția, Ayan ține într-o mână un trabuc.

„Sunt aici, se întâmplă! Bal! Gală! Cum laude! Bebelușul meu! Foarte mândră sunt de el. Sunt mândră! Suntem mândri de el”, a transmis vedeta pe Instagram.

Mihaela Rădulescu și-a făcut apariția și la balul de absolvire al lui Ayan. Pe covorul roșu, băiatul a apărut îmbrăcat într-un costum negru, cu papion și cămașă, iar mama lui a purtat un costum alb, cu cămașă neagră. Tot ea a transmis că Ayan a absolvit „cum laude”, adică „cu felicitări” liceul.

Mihaela Rădulescu, declarații despre băiatul ei

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu în podcastul Amaliei Enache de pe YouTube în vara anului trecut.

„Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a mai declarat Mihaela Rădulescu. Conform okmagazine.ro, Ayan a făcut pian şi chitară, dar şi tenis, înot, baschet, volei, navigaţie, călărie, scufundări, fotbal american, hochei pe gheaţă, patinaj, sporturi de contact, schi, snowboard, wakeboard. Nu se știe momentan spre ce facultate se va îndrepta.

