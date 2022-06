Cântărețul în vârstă de 49 de ani a postat mai multe fotografii cu băiețelul lui de când era mai mic. A spus că acum cu greu reușește să îi mai facă vreo poză. „Buburuza din imagine împlinește azi 8 ani! Pe atunci, îl mai prindeam la poze… Acum e argint viu! 😘 Toma, băiatu lu tata, la mulți ani!”, a scris Horia Brenciu în mediul online.

Nici soția lui Alice nu s-a lăsat mai prejos. Încă de la prima oră a dimineții ea a distribuit pe contul personal de Instagram mai multe imagini cu Toma, unele de când era bebeluș. Totodată, ea a avut și un mesaj.

„De 8 ani sunt cea mai fericită mama a celui mai minunat băiat. A patra minune din viață mea! La mulți ani, Toma!”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

Horia Brenciu are patru copii: doi sunt ai soţiei sale, Alice, a treia este o fetiţă care este rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea, e Toma, băiețelul înfiat de bebeluş.

Artistul a vorbit în cadrul unui interviu, acordat la sfârșitul lui 2019, despre cum a luat deciza de a adopta un băiețel. „Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina.

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu în emisiunea „Profesioniştii”.

