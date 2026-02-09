De această dată, lungmetrajul regizat de Mihai Bendeac păstrează tonul autoironic și urban al fenomenului, însă construiește o poveste originală și foarte actuală, menită să ofere peste o oră și jumătate de spectacol pur și deconectare pentru cei care vor să-i vadă din nou pe Roby, Malone, Dorian, Gina Felea, Renatta și Daniela.

Comedia românească „Băieți de oraș: Golden Boyz” a cucerit audiența încă din primele zile de difuzare în cinematografe, astfel că, după weekendul de premieră, se situează pe locul întâi la box office-ul local, cu 194.052 de spectatori și încasări de 6.825.575 de lei.

„A fost o călătorie superbă. Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani, ți-aș fi spus că nu aș mai face asta. În primul rând, îmi era teamă de cum arătăm noi acum, raportat la cum arătam în urmă cu șapte ani, dar producătorii au fost suficient de drăguți încât să ne trimită să facem botox. După asta, când ne-am uitat în oglindă am zis «Ok, s-ar putea să funcționeze»”, a spus Mihai Bendeac despre provocările care au venit cu noul proiect cinematografic.

„Băieți de oraș: Golden Boyz” este un film produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, din 6 februarie 2026, doar la cinema.

Filmul a avut parte și de o premieră de gală la care au luat parte multe vedete din România, printre care Florin Salam, Alex Velea, Bianca Drăgușanu, Andrei Stoica și familia, David Popovici, Flick și Denisa, Andrei Niculae, Giulia și Vlad Huidu, Ioana State, Mihaela Teleoacă, George Mihăiță, Șerban Copoț, Adina Buzatu, Alexandra Ungureanu, Jo, Marisa și Alexia Talavutis.

