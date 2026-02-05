Al doilea lungmetraj regizat de Mihai Bendeac, „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care vine după „Căsătoria”, reunește pe marile ecrane distribuția inițială care a cucerit publicul: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Lorena Luchian și Doina Teodoru. Alături de aceștia, publicul se va bucura de o nouă aventură plină de umor și de momente neașteptate.

„Băieți de oraș: Golden Boyz”, cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim-plan, a fost lansat oficial în cadrul unui eveniment care a avut loc luni, 2 februarie 2026, la cinematograful din mall-ul din Băneasa, unde au participat peste 1.000 de spectatori, fani ai personajelor, vedete și apropiați ai actorilor.

Printre celebritățile care s-au aflat alături de Mihai Bendeac și au vizionat filmul în premieră pe marele ecran se numără: Florin Salam, Alex Velea, Bianca Drăgușanu, Andrei Stoica și familia, David Popovici, Flick și Denisa, Andrei Niculae, Giulia și Vlad Huidu, Ioana State, Mihaela Teleoacă, George Mihăiță, Șerban Copoț, Adina Buzatu, Alexandra Ungureanu, Jo, Marisa, Alexia Talavutis și mulți alții.

„A fost o călătorie superbă. Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani, ți-aș fi spus că nu aș mai face asta. În primul rând, îmi era teamă de cum arătăm noi acum, raportat la cum arătam în urmă cu șapte ani, dar producătorii au fost suficient de drăguți încât să ne trimită să facem botox. După asta, când ne-am uitat în oglindă am zis «Ok, s-ar putea să funcționeze»”, a povestit Mihai Bendeac despre provocările care au venit cu noul proiect cinematografic.

În noul film marca Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă sau curajul de a rămâne autentic, ei fiind prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea.

Despre reîntoarcerea la Gina Felea, actrița Anca Dinicu a spus: „Povestea este foarte actuală, universal chiar, are o morală și este eternă, pentru că eu m-aș vedea în acest rol și la 80 de ani”.