„Am petrecut 15 zile minunate în Italia. A fost cel mai lung concediu al nostru, nu am avut o asemenea perioada de relaxare nici în luna noastră de miere, care a durat de fapt doar 3 zile. La Roma am reușit să vedem Traviata, într-o montare modernă într-un spațiu minunat, neconvențional, Terme di Caracalla, un loc deosebit ca energie a locului. Am plecat la Verona și în seara în care am ajuns era aniversare Placido Domingo- 50 de ani de cariera. Nu mai existau bilete, dar am avut noroc să ne întâlnim cu un tenor important al Italiei, Fabio Armoliato, care ne-a facut rost de bilete. În seara următoare, la Teatro Romano, am văzut un spectacol de teatru și dans extraordinar”, povestește cu entuziasm Beatrice Rancea.

„La Roma, Verona, Florenta, peste tot au fost persoane care m-au oprit pe strada să mă întrebe daca eu sunt Beatrice Rancea. Ma impresionează, am sentimentul că am facut lucruri pentru care oamenii se gandesc la mine. Artiștii de opera sau balerinii nu sunt usor recunoscuti pe stradă, pentru că în spectacole poarta mult machiaj, peruci, gene false, distanța scenei față de public este mai mare. Nu avem șansa să fim vazuti în emisiuni, în seriale, în reclame”, subliniaza artista care, zilele acestea se relaxeaza la Balcic.

