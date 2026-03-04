Pe lângă discuțiile despre fotbal, în care a inclus echipa Steaua București, numele lui Gică Hagi sau Nicolae Dobrin, Bebe Cotimanis a vorbit și despre cariera lui de actor, din filme, teatru și seriale, dar și despre job-urile pe care le-a avut în televiziune, printre care vocea de la PRO TV și jurat la „Românii au talent”, dar și vocea de la Prima TV.

Printre proiectele din TV în care s-a mai regăsit Bebe Cotimanis au fost și diferite seriale de la PRO TV sau Antena 1.

La un moment dat, Ovidiu Ioanițoaia l-a întrebat pe actor de ce a plecat de la PRO TV și cum de a ales Prima TV. Iar Bebe Cotimanis a dezvăluit că la postul din Pache Protopopescu nu mai avea libertate și că trebuia să anunțe orice alt proiect nou în care era implicat, printre care inclusiv reclamele care îi foloseau vocea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Iată mai jos dialogul pe care l-au purtat Ovidiu Ioanițoaia și Bebe Cotimanis în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” a celor de la Gazeta Sporturilor:

Ovidiu Ioanițoaia: Acum ești la Prima TV, nu? De ce ai plecat de la PRO TV?

Bebe Cotimanis: Uite-așa!

Ovidiu Ioanițoaia: Chestie de bani?

Bebe Cotimanis: Da, de contracte care se schimbau, de libertate… Că n-ai voie să faci o reclamă, trebuia să te duci să ceri voie, să nu știu ce… Mă simt foarte bine la Prima TV. Câștig mai puțin decât câștigam la PRO TV, dar am libertate.

Ovidiu Ioanițoaia: N-a fost libertate la PRO TV?

Bebe Cotimanis: După Adrian Sârbu, nu. Pentru că cei care erau puși să conducă între timp se pare că erau plătiți din economiile pe care le făceau din relația cu angajații de sub ei și colaboratori. Și dacă reduceai de acolo, îți sălta ție cu nu știu cât. Nu pot să trăiesc în păcăleală, în minciună… De aia am și plecat! Sunt un om stabil în căsniciile pe care le-am avut, am stat 10 ani, 15 ani, dar când s-a copt, am plecat.

Ovidiu Ioanițoaia: Ai plecat de la PRO TV că ai vrut tu sau te-au dat afară?

Bebe Cotimanis: Am vrut eu!

Ovidiu Ioanițoaia: Ai simțit că nu mai ai libertate?

Bebe Cotimanis: Da, am vrut eu. Eu acum înregistrez de acasă, am studio acasă…

Ovidiu Ioanițoaia: Tu nu mai stai în București, nu?

Bebe Cotimanis: Stau la Bogați. Bogați e o localitate! (n.r. – râde) În Argeș, lângă Topoloveni.

Ovidiu Ioanițoaia: Ai studio acasă?

Bebe Cotimanis: Da! Când am avut seriale de filmat, am avut bucuria să trec pe la Lungulețu, pe unde sunt ăștia, pe la cartofi, pe la varză, pe la oamenii ăia… Ne salutam, ne știam când plecam dimineața, cine era la câmp, eu cu ei, eu prin câmp, ei la câmp. Niște oameni foarte harnici! Vor veni vremurile când își vor vinde și marfa ca lumea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE