Bella Santiago, criticată după afirmațiile făcute la adresa Vivianei Sposub. „Oamenii mă înjură, mă trimit în Filipine”

„Din punct de vedere stilistic, nu cred că le e teamă de mine, pentru că unele fete sunt bune. Poate le e frică că am câștigat concursul de muzică din România prin votul publicului.(…)

Ruxi are un stil foarte smart, versatil. E o fată foarte deșteaptă. Ea își gândește singură stilul hainelor, coafura, machiajul. Orice ținută pe care o prezintă pe scena „Bravo, ai stil” are rezultate foarte bune.

(…) Viviana vrea să fie pe prima poziție, ceva nu îi convine.(…) Mă văd în marea finală, alături de Ruxi.”, a declarat Bella Santiago.

„Am avut mult hate, pentru că făceam glume despre Viviana. Ea are mulți fani, iar eu pentru că sunt nouă vorbeam despre ea și făceam tot felul de glume. Prin glumițe spun adevărul despre ținutele fetelor, ca să nu se supere, pentru că ăsta e felul meu.

Nu vreau să comentez pe un ton serios, pentru că eu sunt un om care râde mereu, eu sunt pozitivă, fericită. Oamenii de acasă nu înțeleg asta și o iubesc foarte mult pe concurentă. Fanii ei n-au înțeles că e o glumă, au luat-o ca pe o răutate.

Când m-am uitat la apariția mea la TV, am văzut că oamenii mă înjură, mă trimit în Filipine, îmi zic că sunt urâtă, proastă, pitică. Mi-am dat seama că am făcut cam multe glume pe seama ei și am zis că trebuie să mă opresc”, a povestit Bella Santiagopotrivit Wowbiz.

