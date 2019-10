De Florian Gheorghe,

Succesul artistei americane, care s-a dovedit un magnet pentru iubitorii bluesului din întreaga țară, i-a convins pe organizatori să respecte și în 2020 rețeta care a sporit popularitatea evenimentului. Speranța lor este că asta va aduce la Brezoi fani ai cântăreței din mai multe țări.

Beth Hart, care cântă neprefăcut despre problemele vieții sale – de la perioada în care a fost alcoolică și consumatoare de droguri până la depresii, diagonostul de bipolaritate primit și pierdea surorii sale, victimă a SIDA -, a fost o prezență constantă în ultimii cinci ani în România. Însă nu concertele pe arene ori în săli mari, cum a fost cel de la Sala Palatului, s-au dovedit de succes, ci spectacolul susținut în mijlocul naturii, la Brezoi.

Solista americană Beth Hart a îngenunchiat în fața publicului român

Anul viitor, alături de ea, la Open Air Blues Festival va cânta și faimoasa Samantha Fish.

Tot din patria bluesului, America, vor veni pe pământ românesc Rick Estrin and the Nightcats, Eric Gales, Dana Fuchs, Jackie Venson, Popa Chubby, Ryan McGarvey, Hannah Wicklund & The Steppin Stones.

Alți artiști confirmați: Hetty & the Jazzato Band și John Montana (Marea Britanie), Kaz Hawkins (Irlanda), Alexandru Andrieș, Alex Calancea Band (Moldova), Joe Rusi (Norvegia) și Gutsʼn Grace, trupa suedeză a veteranului rock-ului românesc din comunism Nuțu Olteanu.



Open Air Blues Festival 2019

FOTO: RADU CREȚU

