Betty susține că deși muncea și se implica în diferite proiecte, mereu era pusă în situații penibile și asta din cauza tatălui ei. Așa s-a întâmplat că de-a lungul timpului, invitată în cadrul emisiunilor TV, Betty să fie atrasă în mijlocul unor subiecte care-l aveau ca protagonist pe Florin Salam.

„Mereu când mergeam să-mi promovez piesele la televizor, mă duceam pentru mine și să vorbesc despre mine. Nu-mi convenea că eram întrebată despre tata.

Mă puneau într-o situație penibilă! Dar nu puteam să tac și să las lucrurile așa. Până la urmă e tatăl meu, omul care-și dă viața pentru mine și pentru familia lui. Am zis că de fiecare dată când am ocazia o să-i iau apărarea. Am niște aripi și eu îl apăr! E datoria mea!

Nu am cum altfel! El mi-a oferit tot ce am vrut eu și nu mă refer la bani, la sentimente, grijă. Nu am cum să nu-l apăr!”, a declarat în podcastul „Roxana te dezbracă de secrete”, citat de Cancan. Betty este căsătorită și are un băiețel.

