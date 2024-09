Betty, dezvăluire neașteptată despre tatăl ei, Florin Salam. „Nici măcar la magazin nu am fost lăsată singură. Asta m-a afectat foarte tare”

Irina Fodor a felicitat-o pe Betty pentru parcursul ei, mărturisind că este mândră de ea mai ales pentru că știe că de-a lungul timpul a fost ținută din scurt și nu a avut șansa să exploreze prea multe.

Copleșită de emoții, Betty a scos la iveală un amănunt mai puțin știut din familia ei. Tânăra nu s-a putut bucura deloc de libertate, fiind mereu supravegheată de cineva, fiind fiica unui cunoscut artist. Betty a mărturisit că acest lucru i-a adus multă suferință și că nu o să facă niciodată copiilor săi ce i-a făcut tatăl ei.

„Nu, nici măcar la școală nu am fost singură. Nici măcar la magazin nu am fost lăsată singură. Nici măcar pe stradă nu am fost lăsată singură. Asta m-a afectat foarte tare. Într-un fel îi mulțumesc tatălui meu că m-a protejat, însă chestia asta pe mine nu prea m-a ajutat. De asta este bine să le oferim copiilor noștri puțină libertate și ocazia de a cunoaște majoritatea lucrurilor.