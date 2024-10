Nicole Cherry a cântat alături de trupa sa piesele de dragoste care au propulsat-o în topurile radio și TV. Momentul special și inedit al serii a fost interpretarea piesei “Ederlezi” alături de Florin Salam. Totul s-a întâmplat spontan, vocile celor doi artiști au sunat impecabil împreună, iar invitații de la nuntă au apreciat momentul.

Adrian Minune li s-a alăturat și au transformat momentul într-un adevărat spectacol. Videoclipul postat pe TikTok a devenit viral, peste 2 milioane de vizualizări, iar comentariile de apreciere nu au întârziat să apară: „Nicole, forță voce, nu glumă”, „orchestra lui Salam a rămas blocată când a auzit această copilă extraordinară”, „Nicole Cherry a făcut liniște, direct regină”.

Este cu atât mai clar că pentru Nicole Cherry nu există bariere când vine vorba de genuri muzicale, astfel că momentul cu Florin Salam și Adrian Minune este o confirmare în acest sens.

Nicole Cherry pregătește lansarea unui nou single care se numește “Liniște”. Artista a postat deja o mică parte din piesă special pentru fani, pentru a se bucura de ea până la lansare.

Pe lângă muzică, Nicole Cherry are o afacere, care a pus-o pe pauză

Nicole Cherry, cunoscuta cântăreață în vârstă de doar 25 de ani, a decis să pună pe pauză activitatea brandului său de haine, lansat în anul 2020. Deși afacerea a fost bine primită inițial, Nicole a hotărât să își dedice în totalitate timpul și energia carierei sale muzicale.

„Momentan am luat o pauză pentru că lucrurile au devenit destul de pline pentru mine și n-am reușit să mai fac față. Dar brandul există în continuare. Doar am luat o pauză și nu știu exact să spun o dată în care vom relua activitatea”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Brandul, care a fost creat în perioada pandemiei, a încetat activitatea pe rețelele sociale în octombrie 2023, iar site-ul oficial nu mai este activ. Nicole Cherry a mărturisit că una dintre cele mai mari provocări ale antreprenoriatului a fost gestionarea presiunii venite din partea clienților nemulțumiți de produsele oferite. Deși activitatea firmei este oprită temporar, Nicole nu exclude posibilitatea de a reveni la antreprenoriat pe viitor.

„Să lucrezi cu oamenii e destul de greu. Cred că ăsta este cel mai greu lucru, mai ales pentru că oamenii știu că este brandul meu și clar pretențiile se ridică. Mi-am dat seama că oricât ai încerca să mulțumești (pe toată lumea – n.red.), tot există o persoană care va spune ceva.

Și cred că asta este valabil în orice. Chiar dacă am fost extrem de dedicată și lucrurile se făceau foarte bine, tot existau persoane care nu erau mulțumite. Nici prețurile nu erau atât de scumpe cât să stai să iei la puricat absolut tot. Și calitatea, dacă stăm să facem o comparație cu celelalte brand-uri, tot așa micuțe, era una foarte mare pentru preț, mă refer”, a explicat artista.

