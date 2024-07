Relația dintre Betty Salam și Cătălin Vișănescu a început în urmă cu câțiva ani, iar în 2018 cei doi s-au căsătorit și au devenit părinții unui băiețel, Mathias. Cu toate acestea, după șase ani de căsnicie, situația dintre cei doi pare să se deterioreze. Zvonurile unui posibil divorț au început să circule de ceva timp, iar acum pare că acestea se concretizează.

Pe lângă vestea divorțului, se vorbește și despre o nouă poveste de iubire în viața fiicei celebrului manelist Florin Salam. Potrivit cancan.ro, se pare că Iuly Neamțu ar fi reușit să o cucerească pe Betty Salam, iar cei doi ar avea o relație de mai bine de șase luni și ar locui împreună.

„Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos”

După ce aceste zvonuri au ieșit la iveală, Betty Salam a reacționat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Deși nu a confirmat despărțirea de Cătălin Vișănescu sau noua relație, Betty a subliniat că este judecată prea repede și prea aspru. Artista a lăsat de înțeles că situația este mult mai complicată decât pare și a promis că va dezvălui întregul adevăr în curând.

„Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt – the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om.

Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că am o minte calculată.

Așa că, aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a fost mesajul transmis de Betty Salam, în mediul online.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu sunt căsătoriți civil

Cătălin Vișănescu nu a apărut așa de des în lumina reflectoarelor. El formează un cuplu cu Betty Salam de aproape 10 ani și au împreună un băiețel, pe Mathias. Acesta e implicat în afaceri imobiliare.

Deși formează un cuplu de atâta vreme, Betty Salam și Cătălin Vișănescu nu au devenit soț și soție și în biserică. „Am inelul pe mână, dar nu am făcut nuntă în biserică, am făcut cununia civilă. Eu ca femeie sunt puțin mai diferită. Nu mă consider 100% feminină. Asta nu înseamnă că nu voi face nuntă. M-am gândit împreună cu soțul meu că vom face nuntă peste doi ani, pentru că vrem să meargă totul strună. Nu vreau să ne grăbim. Nu vreau să fiu stresată. Vreau să am o nuntă frumoasă, liniștită. Nu mă văd prințesă. Mi-aș dori o rochie simplă, fără multe accesorii. Foarte puțin machiată, părul foarte simplu. Eu m-aș vedea pe o plajă, în picioarele goale”, a declarat Betty Salam, recent, la un post de televiziune.

