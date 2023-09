În urmă cu mai bine de 5 ani, Betty Stoian s-a căsătorit civil cu Cătălin Vișănescu. Căsătoria a avut loc după ce s-a aflat că fata cea mare a lui Florin Salam urmează să devină mamă. Tânăra artistă, în vârstă de 23 de ani, avea numai 18 ani când a spus DA, iar acum confirmă că există neînțelegeri între ea și soțul ei, dar nu se pune problema unui divorț.

„Nu, nu, nu am divorțat. Neînțelegeri există, însă nu am ajuns la pasul ăsta”, a declarat Betty Stoian pentru cancan.ro. Cântăreața a ținut să precizeze că ea nu se gândește la divorț și nu are în plan să se despartă de tatăl fiului ei. „Nu, nu bag divorțul de el”, a adăugat Betty.

Fiica lui Florin Salam este într-o relație cu Cătălin Vișănescu de 8 ani, iar acesta este mult mai mare decât ea. Vârsta nu a fost niciodată o problemă pentru Betty, astfel că s-a îndrăgostit nebunește de iubitul ei.

Și-a luat hainele și a plecat de acasă

Betty, fiica lui Florin Salam, este căsătorită cu Cătălin Vișinescu din 2018 și au împreună un copil. Recent, artista a povestit în podcastul Oanei Radu că într-un moment de ceartă cu soțul ei, care pe vremea aceea îi era iubit, și-a luat câteva haine într-o geantă și a plecat de acasă.

„Oana Radu: Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut din gelozie?

Betty Salam: Am plecat de acasă, mi-am luat doar geanta.

Oana Radu: Cum?

Betty Salam: Înainte să am copil. Ne certam din chestii prostești și am plecat de acasă. El se juca pe playstation și nu suport să mă cert singură. M-am dus la tata. El se uita la mine, eu la el. Tatăl meu, când mă vede supărată, mă face să râd și ador chestia asta, a declarat Betty Salam în cadrul podcastului.

Cum l-a cunoscut Betty Stoian pe soțul ei

Fiica lui Florin Salam a mărturisit că i-a luat un an ca să se îndrăgostească de Cătălin Vișănescu. Betty l-a cunoscut pe soțul ei prin intermediul unei prietene comune.

„În 2014 a fost cea mai nebună perioadă din viața mea. Îmi mergea bine pe plan muzical, familia îmi era aproape, doar că eu treceam prin anumite schimbări din cauza vârstei (14 ani) și făcusem o mică depresie, iar prietena mea m-a ajutat nespus de mult. A venit în viața mea la momentul potrivit, a știut să mă scoată din stările urâte pe care le aveam.

Chiar dacă eram atât de mică, îmi doream să cunosc un băiat cu care să vorbesc și să mă facă să râd și mă rugam seară de seară pentru acest lucru. Pur și simplu, așa simțeam nevoia, iar datorită ei l-am cunoscut pe Cătălin, imediat după toate rugăciunile mele. De aceea o iubesc și îi voi mulțumi mereu fiindcă a avut grijă de mine”, a povestit fiica lui Florin Salam, pe Stories.

