Bianca Brad a avut prima apariție pe podiumul de modă la vârstă de numai 17 ani, când s-a îndrăgostit iremediabil de această meserie frumoasă.

„Prima mea prezentare de fapt a fost o intrare foarte scurtă. Am înlocuit o manechină la Casa Venus. Eu nu am lucrat la Casa Venus, nu eram una dintre fetele doamnei Zina, dar atunci am intrat pentru că avea nevoie și am ajutat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Însă, prima mea apariție a fost la scurt timp după aceea, când am fost la CAER, la Sibiu, era o prezentare uriașă, cu reprezentanți din țările membre CAER (nr. URSS, Germania de Est, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria și România) și eram foarte emoționată.

M-am uitat la casete ulterior, mergeam ca un băț, dreaptă, și degetul arătător din mâna dreaptă era ca o țepușă, toată emoția era acolo strânsă, dar m-am descurcat bine. Am prins din mers, am învățat să mă machiez din mers.

Când am început aveam doar un strugurel (n.r. balsam pentru buze) pe care îl foloseam și pe buze și pe pomeți. E o lume frumoasă”, a mărturisit Bianca Brad pentru ego.ro.

Recomandări S-a dus să scoată din foc cărțile Bibliotecii Universitare și a fost împușcat în inimă. 33 de ani de când o mamă din Bacău își plânge copilul mort la Revoluție

„Am avut parte de dezamăgiri zdrobitoare”

Bianca Brad, în vârstă de 54 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat la începutul acestui an, un mesaj în care dezvăluie cât de dezamăgită a fost de unii oameni din viața ei.

„Timpul şi încercările vieţii scot la iveală şi cern. Oamenii… mai ales cei cărora le erai dedicat trup şi suflet, necondiţionat, şi care îţi spuneau că te iubesc, apoi te-au trădat sau ţi-au întors spatele, fără să-ţi spună măcar de ce şi cu tăcerea lor te pedepsesc sau urât despre tine vorbesc, fără să le pese cât de mult te rănesc.

Am avut parte de dezamăgiri zdrobitoare… ca noi toţi. Ştiu de multe astfel de «poveşti» care parcă-s trase la xerox, atât de mult se aseamănă între ele. La fel şi inimile rănite profund şi pline de cicatrici adânci şi dureroase.

Cinstit este însă să accepţi că şi tu, într-o măsură mai mică sau mai mare, în unele situaţii şi pe perioade mai scurte sau mai lungi, eşti toxic faţă de cei din jurul tău… şi faţă de tine însuţi.

Şi atunci, ce e de făcut pentru a trăi în pace şi armonie? Să ai curaj să fii sincer cu tine însuţi, să te observi, să cauţi cauza şi partea ta de vină şi să înţelegi că, de fapt, toţi vrem acelaşi lucru! Vrem dragoste adevărată şi Lumină!

Recomandări Depășirea imposibilului: doi sportivi din România, care văd împreună aproximativ 1%, au ajuns pe Vârful Aconcagua, de aproape 7.000 de metri

Să fim iubiţi, apreciaţi şi fericiţi… dar că, fără sau cu voie, toţi greşim, toţi suferim, căci oameni suntem şi toţi avem prejudecăţi, frici, blocaje, tăceri neînţelese, ascunse lupte şi suferinţe, epuizante neputinţe, momente şi perioade proaste, «ieşiri» neaşteptate, urâcioase şi aşteptări ce eşuează din cauza egoului rănit, a rănilor nevindecate din trecut, a lipsei de iubire şi a proastei comunicări”, mărturiseşte Bianca.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Playtech.ro Probleme mari pentru Putin! A fost ţinta unui ATAC, lucrurile se complică. 'A fost o lovitură...

Viva.ro Pictorial exclusiv cu Paula Seling și fiica ei, în vârstă de 9 ani: „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!”

Observatornews.ro A murit unul dintre copiii spulberați pe trecerea de pietoni, în Petroșani. Șoferul nu avea permis de conducere şi era băut

Știrileprotv.ro Povestea emoționantă a unui bucureștean care n-a intrat la serbarea fiicei, rușinat de cum era îmbrăcat

FANATIK.RO Ce minister va cheltui 150 de milioane de euro pe benzină. Este cea mai mare achiziție din istorie

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2022. Peștii au parte de o relativă liniște în familie, ceea ce e destul de neobișnuit, situația este pe cale să se schimbe

PUBLICITATE Festivalul NOVA continuă: instalații inovatoare și spectacole te așteaptă în spațiul IQOS de la Platforma Wolff