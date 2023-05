În urmă cu două zile, o petrecere de lux a avut loc la localul de evenimente al familiei Bădălău din Bolintin-Vale, lângă București. Întreaga familie Bădălău, în frunte cu Rodica Bădălău, soția lui Nicolae Bădălău, politicianul român, a serbat ziua de naștere a Sabinei.

Bianca Drăgușanu s-a pozat cu mama lui Gabi Bădălău

Ea e sora lui Gabi Bădălău, care nu a apărut niciodată în emisiuni de televiziune, în show-uri, nici nu a acordat vreodată interviuri. Se ocupă de multe dintre afacerile familiei și e o prezență discretă. Acum, la petrecerea dată în cinstea ei s-a remarcat.

Sabina a petrecut pe muzica lui Nicole Cherry alături de nimeni alta decât Bianca Drăgușanu, iubita lui Gabi Bădălău, fratele ei. Se pare că Bianca a fost acceptată de familia Bădălău, după ce o perioadă s-a vehiculat că mama lui, Rodica, nu e de acord cu relația lor.

Dimpotrivă, acum Rodica Bădălău și posibila noră au dansat, au făcut și poze, care m-ai târziu au apărut și pe Instagram. Bianca Drăgușanu s-a lăudat pe rețelele sociale cu petrecerea organizată de familia Bădălău, a postat imagini cu Sabina, cu Rodica Bădălău, dar și cu iubitul Gabi.

Prezentatoarea de la Kanal D2 s-a îmbrăcat în roz la petrecere, poartă sau și o fustă mai lungă, de aceeași nuanță. Și Gabi Bădălău a avut o apariție casual, el a îmbrăcat sacou bleu, asortat cu pantofii, cămașă albă și pantaloni crem.

Bianca Drăgușanu: „Nu îmi lipsește absolut nimic, sunt foarte fericită cu viața pe care o am”

Dacă cu foștii soț și iubiți obișnuia să apară des pe micul ecran, în diverse emisiuni și show-uri de televiziune, Bianca Drăgușanu a făcut o schimbare majoră de când are o relație cu Gabi Bădălău. Cei doi nu au apărut niciodată la TV împreună și foarte rar au făcut dezvăluiri despre culisele relației lor.

Până acum, când Bianca Drăgușanu, care e prezentatoare la o emisiune de la Kanal D2, s-a lăudat că e fericită pe toate planurile. „Sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu îmi lipsește absolut nimic, sunt foarte fericită cu viața pe care o am, pentru că sunt un om atât de binecuvântat și atât de iubit de Dumnezeu, încât fiecare zi pentru mine, este o bucurie”, a zis ea pentru ciao.ro.

Și a continuat: „Copilul îmi este sănătos, meseria și imaginea pe care o am de atâția ani îmi produce bani fără ca să depun un mare efort. Nu-ți imagina că este ușor, dar e mișto. Eu port diamante, primesc bani. Altele dau bani pe diamante. (…)

Nu îmi lipsește absolut nimic. Dacă sunt sănătoasă, sunt fericită, cariera mea este în ascensiune din nou. Atelierul de rochii de mireasă îmi merge de vreo 14 ani, fac ce îmi place, apar la televizor, iau bani”, a mai declarat ea pentru Ciao.

„Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui”

În ceea ce privește relația cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu spune că de peste doi ani și jumătate formează un cuplu cu omul de afaceri. Au trecut și prin momente frumoase, dar și dificile, dar au continuat să formeze o relație. „Noi suntem un întreg, bine, eu oricum m-am născut întreagă, dar este pe sufletul meu. Este ce îmi face mie plăcere și ce iubesc momentan. Acum dacă ne ține o viață, să ne țină o zi, asta Dumnezeu știe.

Este liniștea mea, eu liniștea lui și dacă suntem unul lângă celălalt suntem fericiți. Am făcut 2 ani și ceva, avem o relație mișto. Am avut și noi urcușuri, coborâșuri. Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui, el a fost alături de mine mereu. Mi se pare că așa a vrut Dumnezeu. Când nu o să mai fie, înseamnă că nu a mai fost ce trebuie. Dacă o să mai fie înseamnă că atunci chiar a fost ce trebuie”, a mai zis ea.

