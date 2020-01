De Livia Lixandru,

Cu toate astea, cei doi nu vor să mai dezvăluie lucruri din intimitatea lor, preferând să se concentreze mai mult pe carieră. Mai mult, fosta soție a lui Victor Slav a recunoscut că a renunțat la oamenii care i-au făcut rău de-alungul timpului.

„M-am detașat de lucrurile negative din viața mea și de oamenii care mi-au făcut rău în viața mea, voluntar sau involuntar. Am început să mă implic mult mai mult în ceea ce mă ajută să am un trai mai frumos.

Am început anul acesta în forță. Atunci când am vorbit depsre viața mea personală am greșit că am dat prea multe amănunte, am dat prea puțină importanță vieții profesionale. Sunt un om care și-a asumat mereu ceea ce a făcut și a zis.”, a declarat Bianca Drăgușanu la Star Matinal, potrivit Spynews.

„Sunt binecuvântată pentru că nu merg la muncă, merg într-un loc în care creez. Aș înnebuni să fiu o femeie întreținută care să stea toată ziua pe Facebook. Trăiesc mai mult decât decent din acest busineess.”, a mai spus Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii.

Citeşte şi:

Clanurile nu au limite! Povestea lui „Rambo”, băieţelul de 12 ani care a fost sclav la cămătari în contul datoriei părinţilor

Ambasadorul României la Bruxelles, Andreea Păstârnac, acuzat de fostul consul român de la Tel Aviv că a protejat un sistem de corupție cu chitanțe false!

Paul Ciuci a pierdut marca “Compact” Solistul trebuie să scoată din buzunar 10.110 de lei, cheltuieli de judecată

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2020. Gemenii au parte de multă gălăgie în jurul lor